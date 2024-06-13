Eskişehir'de Konut Satışları Yüzde 16,4 Azaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Eskişehir'de Konut Satışları Yüzde 16,4 Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eskişehir'de 2024 Mayıs ayında konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,4 oranında azaldı. Eskişehir'de yapılan konut satışlarının büyük çoğunluğu ikinci el satışlardan oluşurken, ipotekli satışlar ise geçen yılın aynı dönemine göre büyük bir düşüş yaşadı.

13.06.2024 11:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Eskişehir'de 2024 Mayıs ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,4 oranında azaldı.

TÜİK'ten edinilen bilgiye göre, Eskişehir genelinde konut satışları 2024 Mayıs ayında, 2023 Mayıs ayına göre yüzde 16,4 oranında azalarak bin 689 adet oldu.

Eskişehir'de konut satışlarında 2024 Mayıs ayında konutların 632 adedi ilk defa (ilk el satış), bin 57 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Eskişehir'de satışı yapılan bin 689 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 73,4 oranında azalarak 201 adet, diğer satışlar ise yüzde 17,6 oranında artarak bin 488 adet olarak gerçekleşti.

Eskişehir'de ipotekli satış yapılan 201 konutun 65 adedi ilk satış, 136 adedi ise ikinci el satış oldu.

Türkiye genelinde konut satışları 2024 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 azalarak 110 bin 588 oldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Eskişehir, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Eskişehir'de Konut Satışları Yüzde 16,4 Azaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:19 HSK Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi yayımlandı HSK Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi yayımlandı
19:54 Koray Aydın’dan Meral Akşener’e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın Koray Aydın'dan Meral Akşener'e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın
19:06 Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu
16:02 Özgür Özel’in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma Özgür Özel'in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma!
14:54 Eskişehir’de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı
21:24 G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden’ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden'ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu
20:25 İstanbul’da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı İstanbul'da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı
20:17 Zenit, Gedson Fernandes’i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı Zenit, Gedson Fernandes'i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı
20:13 İETT şoförü ’’Psikolojim bozuldu’’ diyerek otobüsü terk etti İETT şoförü ''Psikolojim bozuldu'' diyerek otobüsü terk etti
20:05 Ersun Yanal’ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu Ersun Yanal'ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu
18:17 4 yıllık imza attı İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi 4 yıllık imza attı! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi
17:57 TFF’den yayın gelirlerini arttıracak karar Türkiye Kupası ve Süper Kupa’nın formatı değişti TFF'den yayın gelirlerini arttıracak karar! Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın formatı değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 21:41:49. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Konut Satışları Yüzde 16,4 Azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement