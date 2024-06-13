Eskişehir'de Konut Satışları Yüzde 16,4 Azaldı

Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Eskişehir'de 2024 Mayıs ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,4 oranında azaldı.

TÜİK'ten edinilen bilgiye göre, Eskişehir genelinde konut satışları 2024 Mayıs ayında, 2023 Mayıs ayına göre yüzde 16,4 oranında azalarak bin 689 adet oldu.

Eskişehir'de konut satışlarında 2024 Mayıs ayında konutların 632 adedi ilk defa (ilk el satış), bin 57 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Eskişehir'de satışı yapılan bin 689 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 73,4 oranında azalarak 201 adet, diğer satışlar ise yüzde 17,6 oranında artarak bin 488 adet olarak gerçekleşti.

Eskişehir'de ipotekli satış yapılan 201 konutun 65 adedi ilk satış, 136 adedi ise ikinci el satış oldu.

Türkiye genelinde konut satışları 2024 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 azalarak 110 bin 588 oldu. - ESKİŞEHİR