Eskişehir\'deki Asayiş Olayları Ekonomiyi Olumsuz Etkiliyor

Ekonomi

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Eskişehir Şube Başkanı Serkan Can Zengin, Eskişehir'de artış gösteren asayiş olaylarının, dünyanın en güvenli şehirleri arasında gösterilen Eskişehir'in ekonomisinden sosyal hayatına birçok konuda kenti olumsuz etkilediğini belirtti.

Şube Başkanı Serkan Can Zengin, Eskişehir'de son zamanlarda artış gösteren asayiş olaylarına dikkat çekti. Bu olayların artışının 'Güvenli şehir Eskişehir' algısına zarar verdiğini belirten Zengin, gerekli önlem ve çalışmaların yapılmadığı taktirde kentte huzursuzluk ortamının artacağına dikkat çekti. Asayiş olaylarının daha da artması durumunda kentte gelen göçün de azalacağına değinen Serkan Zengin, bu durumunda ekonominin kötü etkileneceğini ifade etti.

"'Güvenli şehir Eskişehir' olgusu yavaş yavaş geriye doğru gidiyor"

Konuyla ilgili Serkan Zengin, "Eskişehir'de son zamanlardaki asayiş olaylarındaki artış, basından ve sosyal medyadan gördüğümüz kadarıyla artık huzur bozmaya başlayacak seviyeye geldi. ve bu olaylar, Eskişehir'in güvenli şehir algısını ne yazık ki etkilemeye ve olumsuz yorumlanmaya sebep olmaya başladı. Bu konuyla ilgili gerek emniyet, gerekse yerel kuruluşlar ve valiliğin bir an önce önlem alması gerekiyor. Çünkü Eskişehir her zaman güvenli şehir olması, sokaklarında gece bile olsa rahat yürüyebilmesiyle övünen bir kenttir. Ama bu olgu günümüzde yavaş yavaş geriye doğru gidiyor. Tekrar güvenli şehir Eskişehir algısının için iyice oturtulması ve geri dönülebilmesi için Eskişehir'deki asayiş olaylarının bir an önce çözülmesi ve gerekli önlemlerin alınması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Ekonomik olarak şehri buhrana sokmaya kadar götürebilir"

Asayiş olaylarının tırmanması durumunda şehrin ekonomik buhrana dahi girebileceğini söyleyen Zengin şu şekilde devam etti;

"Eskişehir bir öğrenci şehri, Eskişehir güvenilir bir şehir. Herkesin gelmek, gezmek, görmek istediği bir şehir olarak görülüyor. ve dışarıdan çok ciddi göç alıyor. Bu tür olaylar göçün önüne geçecektir. Göçün azalması, turistin az gelmesi, gece insanların dışarıya çıkamayacağını düşünmesi, ekonomik olarak şehri buhrana sokmaya kadar götürebilir. Bununla ilgili gerekli tüm faili ve faili meçhul her türlü olayın çok ciddi üstüne gidilmesi gerekir. Alkollü mekanların olduğu bölgelerde önlemlerin arttırılması ve şüpheli denilebilecek insanlara yönelik kontrolün arttırılması gerekiyor." - ESKİŞEHİR