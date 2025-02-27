Eskişehir'in Dış Ticareti Azaldı

Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2025 Ocak ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Ocak ayında genel ticaret sistemine göre Eskişehir'in ihracatı ve ithalatı azaldı.

TÜİK verilerine göre; Eskişehir'de 2025 Ocak ayında, 2024 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 4,7 azalarak 119 milyon 344 bin dolar, ithalat yüzde 19,4 azalarak 2025 Ocak ayında 89 milyon 86 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'de ise, Ocak ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 5,8 ithalat yüzde 9,6 arttı. - ESKİŞEHİR