Eskişehir'in Dış Ticaretinde Artış

Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2024 Eylül ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Eylül ayında genel ticaret sistemine göre Eskişehir'in ihracatı ve ithalatı arttı.

TÜİK verilerine göre; Eskişehir'de 2024 Eylül ayında, 2023 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 14,0 artarak 150 milyon 16 bin dolar, ithalat yüzde 26,8 artarak 2024 Eylül ayında 115 milyon 46 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'de ise, Eylül ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 1,9, ithalat yüzde 1,4 azaldı. - ESKİŞEHİR