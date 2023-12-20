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Eskişehir Model Fabrika Tanıtıldı

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, Eskişehir Model Fabrika'nın yalın dönüşüm uygulamaları ESO üyelerine tanıtıldı. Toplantıda, fabrikanın işleyişi, çalışma yapısı ve sağlayacağı faydalar hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Eskişehir Model Fabrika Tanıtıldı
20.12.2023 - 15:03,
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Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ev sahipliğinde Eskişehir Model Fabrika Tanıtımı ve Öğren-Dönüş Programı çerçevesinde yalın dönüşüm uygulamaları ESO üyelerine tanıtıldı.

ESO Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Eskişehir Model Fabrika ile birlikte yalın üretim tekniklerini kullanarak iş süreçlerimizi daha verimli hale getirmeyi, kaynaklarımızı etkin bir şekilde yöneterek israfı en aza indirmeyi hedefliyoruz. Amacımız, firmalarımızın rekabet gücünü artırmak ve üretim maliyetlerini minimize etmek. Bu çerçevede bugün burada firmalarımıza çok önemli hizmetler sunacak olan Eskişehir Model Fabrika'nın işleyiş felsefesini aktaracağız. Eskişehir Model Fabrika'nın sanayimize ve tüm üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Verimliliği artıracağız"

Toplantı açılışında konuşan ve Eskişehir Model Fabrika'nın kurulum çalışmalarının tamamladığını duyuran Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdür Yardımcısı Hülya Yılmaz, Eskişehir Model Fabrika'nın sunacağı hizmetler hakkında ESO üyelerine yönelik bilgilendirmelerde bulunarak, "Model Fabrikamızda teknik danışmanlık, mentorluk ve pilot öğren dönüş programları aşamasına geldik. Bu aşamaya gelmek heyecan verici. Hedefimiz nitelikli iş gücü ile daha çok firmaya ulaşmak. Bu düşüncede KOSGEB ile birlikte KOBİ'lerimiz bir de destek programı geliştirdik" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Ankara Model Fabrika Direktörü Ufuk Kaya ve Eskişehir Model Fabrika Direktörü Sema Şahin tarafından katılımcılara Öğren-Dönüş programına katılarak başarı gösteren firmaların örnek çalışmaları ve elde ettikleri somut kazanımlar hakkında detaylı bilgiler aktarıldı. Bilgilendirme sunumlarının ardından katılımcıların soruları yanıtlandı.

Eskişehir Model Fabrika'nın işleyişi, çalışma yapısı ve sağlayacağı faydalar konusunda bilgilendirmelerin yapıldığı toplantıya ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, Meclis Başkanı Süha Özbay, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdür Yardımcısı Hülya Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü M. Taha Güven, KOSGEB İl Müdürü Tarık Yılmaz, çok sayıda sanayici ve iş adamı katıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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