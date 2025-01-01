Esnafın 2025 Beklentileri

Ekonomi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, enflasyonun düşmesi, perakende sektöründeki sıkıntıların giderilmesi ve rekabet gücünün artırılmasına yönelik düzenlemeler yapılmasının esnafın yeni yıldan beklentileri arasında olduğunu bildirdi.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, esnafın sıkıntılarının giderilmesinin önemine dikkati çekti.

Vatandaş, esnaf ve sanatkarların enflasyonla mücadelede ciddi sınav verdiğini işaret eden Palandöken, "Esnaf ve sanatkarlarımızın 2025 beklentileri arasında enflasyonun düşmesi, perakende sektöründeki sıkıntıların giderilmesi ve rekabet gücünün artırılmasına yönelik düzenlemeler yapılması öne çıkmaktadır." ifadelerini kullandı.

Esnaf ve sanatkarların, ülkenin huzur ve güveni için mücadele ettiğini ifade eden Palandöken, şunları kaydetti:

"Bu kesimin ayakta kalmasının sağlanması, milyonlarca ailenin geçim kaynağı olan esnaf ve sanatkarlık ticaretinin devam etmesi, çıraklık, kalfalık ve ustalık gibi mesleklerin sürdürülmesi açısından kritik önemdedir. Esnaf ve sanatkarlar, sadece ticaret yapan bir kesim değil, aynı zamanda ülkenin huzurunun teminatıdır. Her mahallede, cadde ve ilimizde esnafla olan ilişkilerimizde, fiyat artışları ve hizmet alımları gibi konular üzerinden birlikte mücadele ediyoruz."

Palandöken, 2025 yılının esnaf ve sanatkarlar için sorunsuz bir yıl olmasını temennisinde bulundu.