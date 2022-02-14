Ev almak, artık çok uzak bir hayal! 2022'de konut fiyatları fırlayacak iddiası

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2021 Kasım ayı Konut Fiyat Endeksi'ne göre konut fiyatları yıllık yüzde 50,5 artış gösterdi. Emlak sektörü temsilcilerine göreyse bu artış yüzde 100'ü geçmiş durumda. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Kasım 2021 İnşaat Maliyet Endeksi yıllık yüzde 48,87.

MALİYETTE YÜZDE 200 ARTIŞ

Buna karşılık inşaat sektörü temsilcileri konut üretim maliyetinin yıllık yüzde 200 arttığını söylüyor. Cumhuriyet'te yer alan habere göre sektör temsilcileri müteahhitler için konut yapmanın zorlaştığını, birikimi olmayan vatandaşlar içinse sıfırdan konut almanın imkansız olduğunu vurguluyor.

ALT VE ORTA SINIF UYARISI

Çimento ve demir zamlarının sektör sorunu olmaktan çıkıp bir kamuoyu sorunu olmaya başladığını söyleyen İnşaat Mühendisleri Konfederasyonu Başkanı Tahir Tellioğlu, "Artık alt sınıf ve orta sınıf ev alamaz. Fiyatlar sadece üst sınıfın alabileceği bir noktaya geldi. Bu maliyetlerle biz yapamayız onlar alamazlar. Ayrıca Türkiye'de altı milyon çürük yapı var, maliyet artışları kentsel dönüşümü de imkansız hale getirdiği için sorun vatandaşın can güvenliği sorunu haline geldi" dedi.

"BARINMA KRİZİ YAŞANACAK"

Konut fiyatlarında 2022'de de en az yüzde 60'lık bir artış beklediğini söyleyen EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı'ysa, "Türkiye barınma krizine doğru gidiyor. Mülk edinmek her geçen gün zorlaşacak ve kira rakamları da buna bağlı yükselecek. Daha kötüsü kiralık ev kavramı gittikçe azalacak ev bulmak zorlaşacak" dedi.