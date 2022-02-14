Üye Girişi
Ev almak, artık çok uzak bir hayal! 2022'de konut fiyatları fırlayacak iddiası - Son Dakika

Ev almak, artık çok uzak bir hayal! 2022'de konut fiyatları fırlayacak iddiası

14.02.2022 08:10
Ev almak, artık çok uzak bir hayal! 2022'de konut fiyatları fırlayacak iddiası

2022 yılında konut fiyatlarında yüzde 60 artış bekleniyor. İnşaat sektörü temsilcileri artan maliyetlerle birlikte ev fiyatlarının da arttığını, orta sınıfın artık ev almasının hayal olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2021 Kasım ayı Konut Fiyat Endeksi'ne göre konut fiyatları yıllık yüzde 50,5 artış gösterdi. Emlak sektörü temsilcilerine göreyse bu artış yüzde 100'ü geçmiş durumda. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Kasım 2021 İnşaat Maliyet Endeksi yıllık yüzde 48,87.

MALİYETTE YÜZDE 200 ARTIŞ

Buna karşılık inşaat sektörü temsilcileri konut üretim maliyetinin yıllık yüzde 200 arttığını söylüyor. Cumhuriyet'te yer alan habere göre sektör temsilcileri müteahhitler için konut yapmanın zorlaştığını, birikimi olmayan vatandaşlar içinse sıfırdan konut almanın imkansız olduğunu vurguluyor.

ALT VE ORTA SINIF UYARISI

Çimento ve demir zamlarının sektör sorunu olmaktan çıkıp bir kamuoyu sorunu olmaya başladığını söyleyen İnşaat Mühendisleri Konfederasyonu Başkanı Tahir Tellioğlu, "Artık alt sınıf ve orta sınıf ev alamaz. Fiyatlar sadece üst sınıfın alabileceği bir noktaya geldi. Bu maliyetlerle biz yapamayız onlar alamazlar. Ayrıca Türkiye'de altı milyon çürük yapı var, maliyet artışları kentsel dönüşümü de imkansız hale getirdiği için sorun vatandaşın can güvenliği sorunu haline geldi" dedi.

"BARINMA KRİZİ YAŞANACAK"

Konut fiyatlarında 2022'de de en az yüzde 60'lık bir artış beklediğini söyleyen EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı'ysa, "Türkiye barınma krizine doğru gidiyor. Mülk edinmek her geçen gün zorlaşacak ve kira rakamları da buna bağlı yükselecek. Daha kötüsü kiralık ev kavramı gittikçe azalacak ev bulmak zorlaşacak" dedi.

YORUMLAR
500

Konut Fiyatları, Konut Kredisi, Emlak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ev almak, artık çok uzak bir hayal! 2022'de konut fiyatları fırlayacak iddiası - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
08:07 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Güncel altın fiyatları
08:04 Meteoroloji duyurdu: Sağanak, sis ve kar yağışı geliyor!
07:56 Bugün dolar ne kadar? Euro ne kadar? 14 Şubat güncel döviz kuru
07:43 Ukrayna ile Rusya arasında savaş kışkırtıcılığı yapıyordu! Kiev'i ilk terk eden ülke ABD oldu
07:38 Tarkan, yeni şarkısının adını ve çıkış tarihini paylaştı, sosyal medya yıkıldı
07:36 Öğretmenlik Meslek Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı
01:01 Beşiktaş'ta korkutan kaza! Tırın taşıdığı vinç araçların üzerine düştü
00:59 Sultangazi'de polise saldırmaktan gözaltına alınan 26 şüpheli adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi
00:58 Merve Boluğur kendini müziğe kaptırdı! Dansıyla hayranlarının beğenisini topladı
00:09 Canlı yayında olay tespit! Erman Toroğlu'ndan Trabzonspor'un yıldızına: Kalçayı bir dayıyor, nasıl kalça o!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 08:15:17. #1.13#
SON DAKİKA: Ev almak, artık çok uzak bir hayal! 2022'de konut fiyatları fırlayacak iddiası - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement