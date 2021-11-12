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'Evimiz Atölye' projesiyle çoraptan oyuncak üretiyorlar - Son Dakika

'Evimiz Atölye' projesiyle çoraptan oyuncak üretiyorlar

12.11.2021 11:03
'Evimiz Atölye' projesiyle çoraptan oyuncak üretiyorlar

Mersin Büyükşehir Belediyesinin 'Evimiz Atölye' projesi, Erdemli ilçesi Tömük Mahallesiyle devam etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin 'Evimiz Atölye' projesi, Erdemli ilçesi Tömük Mahallesiyle devam etti. "Elde Var Yetenek, Evde Var Ekmek" sloganıyla yürütülen projenin 4'üncü mahallesi olan Tömük'te 5 haftalık eğitim alan 70 kadın, çoraptan oyuncak üretimine başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Gönüllüler Şube Müdürlüğünün koordinesinde yürütülen ve Mersinden Kadın Kooperatifinin paydaşı olduğu Evimiz Atölye projesi, merkez Toroslar ilçesinin Mevlana ve Akdeniz ilçesinin Turgutreis mahallelerinde başladı, ilerleyen süreçte Tarsus ilçesine bağlı Yeşil Mahallede devam etti. Projenin 4'üncü mahallesi ise Erdemli ilçesi Tömük Mahallesi oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesinin ilk gönüllüsü ve Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer de Tömük'te eğitimin ardından üretim sürecine geçen kadınlarla Tömük eski belediye binasının bahçesinde bir araya geldi. Meral Seçer, projeyle ilgili düşüncelerini sorduğu kadınların yeni proje fikirlerini de dinledi.

"Önemli olan kadınlarımızın evdeki gizli iş gücünün ekonomik değere dönüşmesi"

Meral Seçer, Evimiz Atölye projesini çok önemsediklerini vurgulayarak, "Kadınlarımızın birlikte olma kültürünün daha artması, birlikte fikir alışverişinde bulunabilmesi ve emeklerinin katma değerli bir hale gelmesi, ekonomik değere dönüşmesi açısından bu proje çok önemli. Mersin Büyükşehir Belediyesinin ihtiyaçları doğrultusunda evdeki kadınlarımızın bunları üretmesi, bu ihtiyaçların bir kısmının kadınlar tarafından üretilerek karşılanması çok önemli. Kadınlar kendilerine bir ek gelir elde etmekle birlikte, sosyalleşerek kendilerini daha iyi hissetmekte ve daha iyi ifade edebilmekte. Çok memnuniyet verici bir durum" dedi.

Mersinden Kadın Kooperatifi olarak gönüllü eğiticilerle destek verdikleri projeye her türlü katkıyı sunmaya devam edeceklerini belirten Seçer, "Bugün burada çoraptan oyuncak yapımı vardı. Bu, çoraptan oyuncak dışında da faaliyetlerle devam edecek. Önemli olan kadınlarımızın evdeki gizli iş gücünün ekonomik değere dönüşmesi ve onların sosyalleşmesi, kendilerini daha iyi hissetmesi" diye konuştu.

"Kadınlarımız sosyalleşiyor olmaktan inanılmaz mutlular"

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu da projenin hızla ilerlediğini ve gönüllü sayılarının da her geçen gün arttığını vurgulayarak, "'20-30 kursiyer bulalım, onlara da ekonomik bir kazanç oluşturmaya çalışalım' derken gördüğünüz gibi 100'leri bulabilen rakamlara ulaştık. Kadınlarımız bu tip sosyal faaliyetlere çok aç. Sosyalleşiyor olmaktan inanılmaz mutlular. Demek ki, onların sosyalleşmesi için daha farklı organizasyonlar da yapmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Proje çok büyük aşamalar kaydetti"

Büyükşehir Belediyesi Gönüllüler Şubesi Koordinatörü Melike Dursun ise projenin her geçen gün amacına daha fazla ulaştığını belirterek, "Kadınlarımız evden çıkmış durumda, sosyalleşiyorlar. Hem evde kalmış iş gücü ortaya çıkıyor hem kadınlarımız sosyalleşiyor hem küçük de olsa ekonomilerine bir katkıda bulunuyoruz. O da bizi mutlu ediyor. Proje çok büyük aşamalar kaydetti. Bütün kadınların yüzleri gülüyor" şeklinde konuştu.

"Şu anda Tömük'te 4 farklı ürün çıkarttık"

Projede görevli eğiticilerden Ayşe Başar da Tömük'te kadınlarla 5 haftalık bir eğitim süreci paylaştıklarını dile getirerek, "Çorabı keserek, onlara şekil vererek oyuncaklar çıkartmaya başladık. Çocukların hoşuna gitti. Onlar sevindikçe biz sevindik. Projemiz böyle başladı. İlk başta bunun çoraptan olduğuna inanamadılar. Şu anda Tömük'te 4 farklı ürün çıkarttık. Kimse çoraptan olduğuna inanamıyor" dedi.

"Bu çok büyük bir proje"

Erdemli'nin Arslanlı Mahallesinden Zülal Peri Arslan, proje sayesinde sosyalleşme imkanı bulduklarını vurgulayarak, "Evden çıkmış olduk. Bizim için güzel bir etkinlik oldu. Ben torunumla katılıyorum. Güzel şeyler öğrendik. Yapıyoruz ve onu bizden alıyorlar. Bu çok büyük bir proje. Biz çok eğleniyoruz. Hem yeni arkadaşlar ediniyoruz hem de güzel şeyler üretmiş oluyoruz" diye konuştu.

"Hem ruhen hem bedenen hem de maddi açıdan çok mutluyuz"

Projeye Tece Mahallesinden katılan Fadile Telli, "Burada hem ruhen hem bedenen hem çevre olarak hem de maddi açıdan çok mutluyuz. Elimize birkaç kuruş bir şeyler geçiyor, para alıyoruz. Bunun için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Atölye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Evimiz Atölye' projesiyle çoraptan oyuncak üretiyorlar - Son Dakika Ekonomi


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