EY Girişimci Kadın Liderler Programı Seçilen Girişimciler Belli Oldu

Ekonomi

Ernst&Young (EY) Türkiye'nin bu yıl sekizincisini düzenlediği "EY Girişimci Kadın Liderler Programı"na (EY Entrepreneurial Winning Women Program) katılmaya hak kazanan 10 girişimci belli oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, küresel çapta bu yıl 17. yılını kutlayan programda, Kadın Girişimcileri Derneği (KAGİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu'nun, Bozlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Bozluolçay'ın ve Sanko Holding Başkanlık Direktörü Halim Ramazanoğlu'nun yer aldığı bağımsız jüri tarafından seçilerek katılmaya hak kazanan girişimciler, 2024 döneminde EMEIA (Avrupa, Orta Doğu, Hindistan ve Afrika) bölgesi genelinde düzenlenecek programa dahil olacak.

Program işini büyütme hedefi, tutkusu ve potansiyeli olan kadın girişimcileri uluslararası pazarlarda etkin faaliyet gösterme ve rekabet avantajı elde etme gibi konularda hazırlamayı amaçlıyor. Ayrıca program, girişimcilerin uzun vadeli başarıya uzanan yolculuklarında kilit rol üstlenen, bilgi ve deneyim paylaşımına olanak veren yüksek nitelikli bir girişimcilik ağını da inşa ediyor.

Şirketin stratejik konularda yeni bakış açıları sunarak kadın girişimcilerin potansiyelinin tamamını ortaya çıkarmalarını amaçladığı programda, bu dönem de dahil olmak üzere bugüne kadar toplam 80 kadın girişimciye destek vermiş olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EY Türkiye Şirket Ortağı ve Girişimci Kadın Liderler Programı Lideri Müge Tan Belviso, kadınların girişimci ruhlarının ortaya çıkarılması, cesaretlendirilmesi ve teşvik edilmesinin hem toplum hem de iş dünyası için kritik öneme sahip olduğunu aktararak, girişimcilerin dünyanın en önemli sorunlarının çözümüne destek olurken, aynı zamanda yerel ve küresel pazarlarda da kritik rol oynadıklarını belirtti.

Türkiye'de kadın girişimciliğin ciddi bir ekonomik potansiyel barındırdığını ifade eden Belviso, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda, EY olarak Girişimci Kadın Liderler Programımız ile kadın girişimcilerin liderlik becerilerini ve yönetsel yetkinliklerini geliştirebilmesi, finansal, hukuksal ve teknik konularda bilgilerini artırabilmesi ve iletişim ağlarını genişletebilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yıl Türkiye'de sekizinci kez düzenlediğimiz EY Girişimci Kadın Liderler Programı'nda yer almak üzere bağımsız bir jüri tarafından seçilen girişimciler, çeşitli eğitimlere katılma fırsatı bulmalarının yanı sıra küresel bir girişimci ağının parçası olacaklar. 2024 sınıfımıza seçilen tüm girişimci kadınları gönülden tebrik ediyor ve başarılar diliyorum."