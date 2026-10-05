Eylül'de en çok pahalanan yükseköğretim eğitimi, en çok ucuzlayan turunçgiller oldu

Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Buna göre, geçen ay yüzde 25,79 fiyat artışı görülen yükseköğretim eğitimi en fazla pahalanan ürün olurken, en fazla ucuzlayan ise yüzde 24,41 turunçgiller kategorisindeki ürünler oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. TÜFE'deki değişim 2026 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,84 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 24,32 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,73 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 31,49 artış olarak gerçekleşti.

Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla söz konusu ayda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Eylül ayında en fazla fiyat artışı yüzde 25,79 ile yükseköğretim eğitimi kategorisinde yaşandı. En çok ucuzlayan ise yüzde 24,41 ile turunçgiller kategorisindeki ürünler oldu.

En fazla fiyat artışı yaşanan bazı ürünler; hurma, incir ve tropikal meyveler yüzde 23,31, yatılı okullar, üniversiteler ve diğer eğitim kurumlarındaki konaklama hizmetleri yüzde 19,99, okul servisleri yüzde 16,04, motorin (mazot) yüzde 12,93, margarin yüzde 12,23, benzin yüzde 11,55 oldu.

En çok ucuzlayan bazı ürünler; diğer sebzeler, taze veya soğutulmuş (soğan, sarımsak, havuç, mantar, zeytin vb.) yüzde 17,62, diğer meyveler yüzde 13,12, hava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığı yüzde 12,96, yumrulu sebzeler yüzde 11,78, kişisel ulaşım araçlarının sürücüsüz olarak kiralanması yüzde 9,22 oldu.