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Fabrikalarda kullanılan doğalgaza kısıtlama getirildi - Son Dakika

Fabrikalarda kullanılan doğalgaza kısıtlama getirildi

21.01.2022 15:01
Fabrikalarda kullanılan doğalgaza kısıtlama getirildi

Firmaların üretimde kullandığı doğalgaz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bu sabah 08.00 itibariyle yüzde 40 oranında kısıtlandı.

Firmaların üretimde kullandığı doğalgaz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bu sabah 08.00 itibariyle yüzde 40 oranında kısıtlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) 1 Ocak itibariyle uygulamaya aldığı kademeli tarife ile OSB içerisinde üretim yapan firmalara ayrı bir ceza kesildiğine vurgu yapan Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kuru Başkanı Ali Bahar, "Organize sanayi bölgelerinde üretim yapan firmalar yıllık 300 bin metreküp altında doğalgaz tüketmelerine rağmen, kendi tüketimleri üzerinden değil de OSB'nin yıllık toplam tüketimi üzerinden değerlendirileceği için ekstra bir zamma maruz kalacaklar. Bu ekstra zam, OSB sınırının 1 metre ilerisindeki başka bir fabrika için geçerli değildir. 1961 yılından bu yana sanayiyi planlamak, OSB'leri geliştirmek, OSB'lerimize daha fazla yatırımcı çekmek için çaba sarf ederken, OSB'deki firmaları dezavantajlı konuma getirip onları OSB dışına çıkmaya zorlamanın izahını yapamamaktayız. OSB'lerde üretim yapan sanayiciler ile dışında faaliyet gösteren firmalar arasında haksız rekabete neden olan bu uygulamanın, tekrar gözden geçirilmesini talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

Yüzde 40 kısıtlama

Günlük tüketimdeki yüzde 40 oranındaki doğalgaz kesintine uymayanlara müeyyideler uygulanacağını açıklayan Başkan Bahar, "Bir fabrikada neden doğalgaz tüketilir, üretmek için. Üretim planlaması kapsamında borçlanıp yatırım yapmış, sipariş alıp taahhüt vermiş, ihracat sözleşmesi imzalamış, yeni istihdam alanları oluşturmuş yüzlerce, binlerce firmanın üretimini durdurmak ya da azaltmak dışında başka bir çaresi kalmamıştır. Sanayide üretimin hiç olmadığı kadar arttığı, her geçen gün yeni ihracat rekorlarının kırıldığı böylesi parlak bir dönemde daha çok gaza basmamız gerekirken, Türk sanayicileri olarak gazı kısıp frene basmanın mantıklı bir izahını yapamamaktayız. Üretimin önüne konan tüm engellerin Türk milletinin bekası, refahı ve geleceği için ivedilikle kaldırılmasını istiyoruz" dedi. - ANTALYA

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Doğalgaz, Antalya, Enerji, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Fabrikalarda kullanılan doğalgaza kısıtlama getirildi - Son Dakika Ekonomi


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