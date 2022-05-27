Fahiş kira zammına yeni önlem: Çağrı hattı! Mağdur olan kiracı ev sahibini şikayet edebilecek

Hükümet son dönemde kiralarda yaşanan artışlara karşı harekete geçti. Bu kapsamda; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye bakanlığı ile Adalet Bakanlığı kira artış oranları ve kiralama hükümleri ile ilgili yasal çalışma başlattı. 3 bakanlık ilk toplantısını da salı günü gerçekleştirdi.

1 HAFTA 10 GÜN İÇİNDE AÇIKLANACAK

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, hem ev sahibini hem de kiracıyı mağdur etmeyeceklerini söyledi. Bakan Kurum, düzenlemenin 1 hafta 10 gün içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını duyurdu.

ÇAĞRI HATTI KURULMASI GÜNDEMDE

Düzenlemeye ilişkin detaylar ortaya çıkmaya başladı. NTV'de yer alan habere göre; kiracıların, fahiş artış talep eden ev sahiplerini şikayet edebileceği bir çağrı hattının kurulması da gündemde.

İSTANBUL'DA KİRA ARTIŞLARI YÜZDE 200'Ü BULDU

Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere son bir yılda kiralar ciddi oranda arttı. İstanbul artışta başı çekiyor, bazı ilçelerde yüzde 200'ü bulan artışlar kiracıları kara kara düşündürüyor.

SATIŞTA BEYAN EDİLEN DEĞERLER İNCELEMEY ALINDI

Fahiş kiralara karşı Hazine ve Maliye Bakanlığı da devreye girdi. Gayrimenkul satışlarında beyan edilen değerler tapu harcı yönünden incelenmeye alındı. Bu kapsamda 7 bin kişi hakkında "izaha davet" işlemi başlatacak. İnternetteki ilan sitelerine de düzenli bilgi verme zorunluluğu getirilecek.