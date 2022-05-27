Fahiş kira zammına yeni önlem: Çağrı hattı! Mağdur olan kiracı ev sahibini şikayet edebilecek - Son Dakika
Üye Girişi

Fahiş kira zammına yeni önlem: Çağrı hattı! Mağdur olan kiracı ev sahibini şikayet edebilecek

27.05.2022 00:22

Hükümet kira artışları sonrası düğmeye bastı. Konu hakkında yapılacak düzenlemenin 1 hafta 10 gün içinde açıklanması beklenirken, çalışma hakkında ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Düzenleme kapsamında; bir çağrı hattı kurulacak ve kiracılar, fahiş artış talep eden ev sahiplerini bu hat sayesinde şikayet edebilecek.

Hükümet son dönemde kiralarda yaşanan artışlara karşı harekete geçti. Bu kapsamda; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye bakanlığı ile Adalet Bakanlığı kira artış oranları ve kiralama hükümleri ile ilgili yasal çalışma başlattı. 3 bakanlık ilk toplantısını da salı günü gerçekleştirdi.

1 HAFTA 10 GÜN İÇİNDE AÇIKLANACAK

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, hem ev sahibini hem de kiracıyı mağdur etmeyeceklerini söyledi. Bakan Kurum, düzenlemenin 1 hafta 10 gün içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını duyurdu.

ÇAĞRI HATTI KURULMASI GÜNDEMDE

Düzenlemeye ilişkin detaylar ortaya çıkmaya başladı. NTV'de yer alan habere göre; kiracıların, fahiş artış talep eden ev sahiplerini şikayet edebileceği bir çağrı hattının kurulması da gündemde.

İSTANBUL'DA KİRA ARTIŞLARI YÜZDE 200'Ü BULDU

Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere son bir yılda kiralar ciddi oranda arttı. İstanbul artışta başı çekiyor, bazı ilçelerde yüzde 200'ü bulan artışlar kiracıları kara kara düşündürüyor.

SATIŞTA BEYAN EDİLEN DEĞERLER İNCELEMEY ALINDI

Fahiş kiralara karşı Hazine ve Maliye Bakanlığı da devreye girdi. Gayrimenkul satışlarında beyan edilen değerler tapu harcı yönünden incelenmeye alındı. Bu kapsamda 7 bin kişi hakkında "izaha davet" işlemi başlatacak. İnternetteki ilan sitelerine de düzenli bilgi verme zorunluluğu getirilecek.

YORUMLAR
500
Bakan Kurum'dan 'kira düzenlemesi' duyurusu: 1 hafta, 10 gün içinde tamamlanıp Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak Bakan Kurum'dan 'kira düzenlemesi' duyurusu: 1 hafta, 10 gün içinde tamamlanıp Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak Bakanlıklar kira artışlarını ele aldı Bakanlıklar kira artışlarını ele aldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, İklim Değişikliği, Adalet Bakanlığı, Hükümet, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fahiş kira zammına yeni önlem: Çağrı hattı! Mağdur olan kiracı ev sahibini şikayet edebilecek - Son Dakika


Son Dakika
00:25 "Sosyal medya yasası" teklifi Meclis'e sunuldu! Gerçeğe aykırı bilgi yayanlara hapis cezası geliyor
00:22 Fahiş kira zammına yeni önlem: Çağrı hattı! Mağdur olan kiracı ev sahibini şikayet edebilecek
23:56 Marmaray'da şaşırtan olay! 60'lı yaşlarındaki bir adam Arap aileye küfürler savurdu
23:53 Türkiye Kupası finalinde şampiyon Sivasspor! Tecrübeli teknik direktör Rıza Çalımbay, 21 yıllık kariyerinde bir ilki yaşadı
23:52 Litvanya'dan, Ukraynaya SİHA desteği! Türkiye'den satın alabilmek için kampanya başlattılar
23:26 Sürprizlerle dolu final maçı! Türkiye Kupası'nda şampiyon Sivasspor
23:09 Meksika'da yunuslar karaya vurdu! Yetkililer sebebini araştırıyor
23:04 Bahçeli'nin "NATO'dan ayrılmak gündeme alınmalı" çıkışına Kılıçdaroğlu'ndan cevap geldi: Kuvayi Milliye ruhuyla destekleyeceğiz
23:01 Gündem olan olay! Şampiyonluk kutlamasında takım arkadaşını yumrukladı
21:46 Kerem Aktürkoğlu'nun yeni takımını açıkladılar! İşte anlaşma sağlanan o Avrupa devi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 00:36:48. #1.11#
SON DAKİKA: Fahiş kira zammına yeni önlem: Çağrı hattı! Mağdur olan kiracı ev sahibini şikayet edebilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement