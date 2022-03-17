FED Başkanı Powell "Faiz artışı devam edecek" mesajı verdi - Son Dakika

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ABD Merkez Bankası (Fed), 2018 Aralık ayından bu yana ilk kez faiz artışı kararı verdi. Fed politika faizini 25 baz puan artırarak 0,50'ye yükseltti. Fed Başkanı Powell karar sonrası yaptığı basın açıklamasında bilançonun büyüklüğünün azaltılmasının beklendiğini ifade etti.

"İŞ GÜCÜ TALEBİ ÇOK GÜÇLÜ"

ABD ekonomisinin çok güçlü olduğunu söyleyen Powell, "İş gücü piyasası inanılmaz şekilde sıkı. İş gücü talebi çok güçlü ve arzı bastırılmış durumda. FOMC üyeleri iş gücü piyasasının güçlü kalmaya devam etmesini bekliyorlar. Enflasyon hedefin oldukça üzerinde olmaya devam ediyor." dedi.

Konuşmasının devamında Powell, şunları söyledi:

Tedarik sıkıntıları beklenenden daha büyük ve daha kalıcı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı enflasyonist baskıları artırdı. Enflasyonun hedefe dönmesi ilk beklentilerimizden daha uzun zaman alacak. Enerji fiyatları ABD enflasyonu üzerindeki baskıyı artırıyor. Önümüzdeki toplantılardan birinde bilançonun azaltılmasına başlayacağız. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin etkileri oldukça belirsiz. Bilançonun daraltılması para politikasının sıkılaştırılmasında önemli bir rol oynayacak. Ancak biz belirsizliği artırmaktan kaçınacağız.

"ENFLASYONU YILIN ORTASINA KADAR YÜKSEK KALMASINI BEKLİYORUZ"

Enflasyondaki yukarı yönlü risklere karşı daha özenli olacağız. FOMC fiyat istikrarını yeniden tesis etmeye kararlı. Bir resesyon yaşanması olasılığı aşırı yüksek değil. Ekonomi sıkılaşan para politikasına dayanmak için iyi konumlandı. Ekonomi faiz artırımları ile başa çıkmak için iyi pozisyon aldı. Ekonomiye desteğin daha hızlı azaltılmasının uygun olduğunu değerlendirirsek, bu yönde adım atmaya hazırız. Her toplantı canlı olacak, bu adımlar tartışılacak. Her toplantıda gelişen şartları değerlendireceğiz. Eğer daha hızlı hareket etmek uygun olur ise, bunu yapacağız. Yıl içinde daha hızlı şekilde hareket etmemiz kesinlikle bir olasılık. Enflasyonun yılın ikinci yarısında aşağı geleceği beklentimizi devam ettiriyoruz. Enflasyonun yılın ortasına kadar yüksek kalmasını bekliyoruz.

"FAİZ ARTIRIMININ ZAMANI GELDİ"

FMOC, faizi artırma ve bilançoyu küçültme zamanının geldiğini anlıyor. Faiz artırmanın ve bilançoyu küçültmenin net bir şekilde zamanı geldi. FOMC, fiyat istikrarına dönme ihtiyacının bilincinde. Enflasyonun ne kadar aşağı ineceği politikamızın dışındaki faktörlerle ilişkili. Biz faiz artırımları, para politikası sıkılaştırma ile enflasyonun aylık olarak aşağı gelmesini hedefliyoruz. Para politikasının sıkılaştırılması enflasyonu aşağı çekeceği gibi bir gecikme ile büyümeyi de etkileyecek, bunu 2023 ve 2024'te daha fazla göreceğiz.

"BU YIL 7 TOPLANTIDA 7 FAİZ ARTIRIMI OLABİLİR"

Bu yıl 7 toplantımız var ve 7 faiz artırımı olabilir, faiz artırımlarının önden yüklemeli mi yıl boyunca devam eder şekilde mi olacağına karar vermedik. Faiz artırımları konusunda gelen verilere bakarak karar vereceğiz. Enflasyon rakamları faizlerin daha hızlı artırılması gerektiğinin gösterir ise bunu yapacağız. Enflasyon ile mücadele için ihtiyaç duyulan araçlara sahibiz ve onları kullanacağız. Faiz oranlarını yıl içinde istikrarlı şekilde artırma planımız var. Yüksek enflasyonun kök salmamasını sağlayacak adımlar atacağız. Yüksek enflasyonun kök salmayacağından, kalıcı olmayacağından emin olmak için bilançoyu daraltacağız.

FOMC fiyat istikrarını yeniden tesis etme yükümlülüğünü hissediyor. Bilançonun daraltılması da para politikasını sıkılaştıracak. Ücret artışlarının aşağı gelmesi bekleniyor. FOMC enflasyonun kemikleşmesini engellemek için elindeki tüm araçları kullanacak.

Biz talebi yavaşlatmayı ve arz ile uyumlu hale getirip enflasyonu aşağı çekmeyi bekliyoruz. Fiyat istikrarını yeniden tesis etmek için elimizdeki araçları kullanmaya hazırız. Kovid-19 salgını geride kaldıkça iş gücü arzının artacağını öngörüyoruz, ücretlerdeki artışın daha fazla iş gücü arzı getireceğini umuyoruz.

KUVEYT DE FAİZ ARTIRDI

Kuveyt Merkez Bankası(CBK), faiz oranında 25 baz puan artışa gitti. CBK'den yapılan açıklamaya göre, iskonto faiz oranı yüzde 1,50'den yüzde 1,75'e çıkarıldı.

CBK faiz kararı ABD Merkez Bankası(Fed) tarafından alınan 25 baz puan faiz artırımı kararını izledi. Faiz kararı yarından itibaren geçerli olacak.