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Fiat Ducato'ya "What Van?"dan 3 ödül - Son Dakika

Fiat Ducato'ya "What Van?"dan 3 ödül

15.12.2021 11:53
Fiat Ducato'ya "What Van?"dan 3 ödül

Yeni Fiat Ducato, "2022 What Van?" ödüllerinde "Yılın Büyük Hacimli Vanı" ve "Yılın Vanı" seçilirken, Ducato'nun elektrikli versiyonu E-Ducato minibüs, "Yılın Minibüsü" olarak ödüllendirildi.

Yeni Fiat Ducato, "2022 What Van?" ödüllerinde "Yılın Büyük Hacimli Vanı" ve "Yılın Vanı" seçilirken, Ducato'nun elektrikli versiyonu E-Ducato minibüs, "Yılın Minibüsü" olarak ödüllendirildi.

Fiat'tan yapılan açıklamaya göre, Fiat Ducato'ya, "What Van?" tarafından 3 ödül verildi.

Dünyanın önde gelen ticari araç dergilerinden "What Van?" tarafından düzenlenen "2022 What Van?" ödülleri kapsamında yeni Ducato, "Yılın Vanı" ve "Yılın Büyük Hacimli Vanı" seçilirken, E-Ducato "Yılın Minibüsü" seçildi.

Jüri üyeleri, kullanıcısına fonksiyonelliğin yanında otomobil konforunda sürüş keyfi sunan ve 2'nci seviye Otonom Sürüş Destek Sistemleri (ADAS) ile donatılan ilk ticari araç olarak yeni Ducato'nun teknolojisini ödüllendirdi. Akıllı Hız Asistanı, Şerit Takip Destek Sistemi ve Trafik Yorgunluk Asistanı gibi teknolojiler, sürüş, hızlanma ve fren anında bağımsız destek sağlayarak yeni Ducato'nun 2'nci Seviye Otonom Sürüş sunmasını sağlıyor. Bunun dışında hız sınırlandırması, yaya ve bisikletli gibi beklenmedik objeleri algılayan Acil Fren Destek Sistemi, trafik işareti tanımlama gibi teknolojiler de sürüş güvenliğine katkı sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen "What Van?" Editörü James Dallas, "Fiat Ducato, 2'nci Seviye Otonom Sürüş Destek Sistemleri, elektrik destekli direksiyon ile kombinlenmiş daha konforlu sürüş sağlayan yeni manuel şanzıman ve mükemmel dokuz ileri otomatik şanzıman gibi yeni teknolojilerle dikkati çekiyor. Ducato, keyifli sürüş sunan pratik bir ticari araç olarak da ideal bir çözüm olarak öne çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Tragger, Minibüs, Fiat, Van, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Fiat Ducato'ya 'What Van?'dan 3 ödül - Son Dakika Ekonomi


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