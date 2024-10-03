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Ekonomi

Fındık İhracatı Artıyor

Türkiye'nin fındık ihracatı ocak-eylül döneminde miktarda %11, değerde %44 arttı.

03.10.2024 15:46
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Türkiye'nin ocak-eylül dönemindeki fındık ihracatının geçen yılın aynı dönemine oranla miktarda yüzde 11, değerde yüzde 44 arttığı bildirildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Fındık ve Mamulleri Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, yaptığı yazılı açıklamada, ülkeden yılın 9 ayında gerçekleştirilen fındık ihracatının 214 bin 323 ton olduğunu belirtti.

Bu ihracattan 1 milyar 740 milyon 734 bin dolar gelir sağlandığına dikkati çeken Cirav, "Söz konusu ihracat gerçekleşmeleri bir önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında miktarda yüzde 11, değerde ise yüzde 44 artışa tekabül etmektedir." ifadesini kullandı.

Cirav, Türkiye'den ocak-eylül döneminde 124 ülkeye fındık satıldığına işaret ederek, Almanya, İtalya, Polonya, Fransa ve Avusturya'nın en fazla fındık ihraç edilen ilk 5 ülke olduğunu kaydetti.

Eylülde başlayan yeni fındık ihraç sezonuna da çok iyi başlangıç yapıldığını vurgulayan Cirav, şöyle devam etti:

"Fındık ihraç sezonunun henüz ilk ayında 24 bin 849 ton fındık ihracatı karşılığında 196 milyon 36 bin dolar tutarında döviz girdisi sağlandı. Gerçekleştirilen ihracatta önceki yılın aynı ayı ile kıyaslandığında miktar bazında yüzde 2, değer bazında ise yüzde 30 oranında artış yaşandı."

Cirav, Trabzon'dan yapılan fındık ihracatı hakkında ise "2024 yılının 9 aylık döneminde Trabzon'dan 62 bin 269 ton fındık ihracatı karşılığında 533 milyon 623 bin dolarlık döviz girdisi sağlandı. 2024-2025 ihraç sezonunun ilk ayında ise 3 bin 148 ton karşılığı 25 milyon 583 bin dolarlık ihracat yapıldı." bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Fındık İhracatı Artıyor - Son Dakika

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