Fındık İhracatı Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Fındık İhracatı Yükseldi

Fındık İhracatı Yükseldi

2024'ün ilk yarısında fındık ihracatı 1.5 milyar dolara ulaşarak yüzde 26 artış gösterdi.

12.03.2025 13:21
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Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğinden (DKİB) alınan bilgilere göre, 2024'ün eylül ayında başlayan fındık ihraç sezonunun ilk yarısında 1 milyar 519 milyon 427 bin dolarlık 187 bin 172 ton fındık ihraç edildi.

Tarımsal üretimin ve ihracatın önde gelen kalemlerinden olan, Karadeniz çiftçisinin gözde ürünü fındığın ihracatında miktar bazında yüzde 12 ve değer bazında ise yüzde 26 oranında bir artış yaşandı.

Sezonun 6 ayında ihracat şampiyonu Trabzon oldu. Toplam ihracatın yaklaşık üçte birini tek başına gerçekleştiren Trabzon, 471 milyon 577 bin dolarlık ihracata imza attı.

Türkiye geneli iç fındık ihracatı yüzde 14'lük artışla 108 bin 369 tona ve değerde yüzde 29 yükselişle 892 milyon 188 bin dolara çıktı.

İşlenmiş fındık dış satımı ise yüzde 9 artarak 77 bin 777 tona ve değerde de yüzde 21 yükselerek 623 milyon 260 bin dolara ulaştı.

Kabuklu fındıkta miktarlar az olsa da ciddi artışlar görüldü. Bu kategoride ihracat miktarda yüzde 268 artarak 956 ton ve değerde yüzde 273 yükselerek 3 milyon 661 bin dolar oldu.

İtalya'ya 125 milyon dolarlık ihracat artışı

Fındık ihracat sezonunun 6 ayında en fazla ürün gönderilen ülke Almanya oldu. Bu ülkeye ihracat yüzde 13 artarak 49 bin 450 ton ve değerde ise yüzde 24 yükselerek 392 milyon 587 bin dolar olarak gerçekleşti.

Bu verilere göre Almanya'ya 76 milyon dolarlık bir ihracat artışı yaşanırken, toplam dış satımın yüzde 26'sı bu ülkeye yapıldı.

İtalya ise en fazla dikkati çeken ülke oldu. Bu ülkeye ihracat 10 bin ton artarak 43 bin 691 tona ve değerde ise 125 milyon dolar yükselerek 363 milyon 363 bin dolara çıktı.

Böylece Türkiye'nin fındık ihracatının yarısı Almanya ve İtalya'ya yönelik yapılmış oldu. Başka bir değişle Almanya ve İtalya, Türkiye'den satılan her 2 fındıktan birini aldı.

10 milyon doların üzerinde 21 ülkeye ihracat

Türkiye, ihracat sezonunun 6 ayında 10 milyon doların üzerinde 21 ülkeye fındık sattı.

Bu ülkeler içinde en fazla oransal artış Birleşik Arap Emirliklerine oldu. Bu ülkeye ihracat miktarsal yüzde 92 artışla 2 bin 221 tona ve değer olarak yüzde 106 yükselişle 18 milyon 173 bin dolara ulaştı. Cezayir'e dış satım yüde 83 arttı ve 3 bin 860 tona çıktı. Değer olara ise bu ülkeye ihracat yüzde 94 yükselişle 30 milyon 467 bin dolar oldu.

Brezilya'ya ihracat da yüzde 7 artarak 3 bin 572 tona ve yüzde 28 yükselerek 31 milyon 401 bin dolara çıktı. - BURSA

Kaynak: İHA

Almanya, Türkiye, Trabzon, İhracat, Ekonomi, Finans, İtalya, Tarım, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fındık İhracatı Yükseldi - Son Dakika

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