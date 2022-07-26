Fındık işçisinin yevmiyesi belli oldu - Son Dakika
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Fındık işçisinin yevmiyesi belli oldu

26.07.2022 15:21
Fındık işçisinin yevmiyesi belli oldu

Giresun'da fındık toplama işinde çalışacak işçilerin günlük yevmiyesi asgari 215 lira olarak belirlendi.

Giresun'da fındık toplama işinde çalışacak işçilerin günlük yevmiyesi asgari 215 lira olarak belirlendi.

Fındık hasadında çalışacak işçilerin yevmiyelerinin belirlenmesi için Giresun Valiliği'nde Vali Yardımcısı Dr. Hasan Tanrıseven Başkanlığında yapılan toplantıya, fındık tarımının yapıldığı ilke Kaymakamları, Belediye Başkanları, Kamu kurumlarının temsilcileri, Ziraat Odası, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Fiskobirlik yöneticileri ile fındık tarımında çalışan işçi temsilcileri katıldı.

Toplantı sonunda alınan kararlarla ilgili Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada, 2022 yılı fındık hasadının yaklaşması nedeniyle fındık toplama işlerinde çalışacak tarım işçilerine ödenecek ücretlerin tespit edildiği belirtildi.

Fındık toplama işinde çalışabilme kriterlerine uygun işçilere, yaş ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın, yemek işverene ait ise günlük 215 lira, yemeğin işçilere ait olması durumunda ise 245 lira yevmiye ödenmesinin kararlaştırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, fındık ayıklama işinde kullanılan patoz makinesinin saat ücretinin de 800 lira olarak belirlendiği, fındıkların taşınması işinde çalışacak çuvalcılara ise yemek işverene aitse günlük 145 lira, işçiye aitse 260, yemek işçiye ait olursa 290 lira ödeneceği kaydedildi.

Giresun Valiliğince 16 yaşın altındaki çocukların fındık tarımında çalıştırılmasının yasaklandığına işaret edilen açıklamada, yasağa muhalefet edenlere idari para cezası uygulanacağı bildirildi. - GİRESUN

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Kaynak: İHA

Hasan Tanrıseven, Giresun Valiliği, Giresun, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fındık işçisinin yevmiyesi belli oldu - Son Dakika

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