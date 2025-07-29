Fırat Turu Destek Programı Başladı

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illerini kapsayan TRB1 Bölgesi'nde turizmi canlandırmak amacıyla "2025 Yılı Fırat Turu Destek Programını hayata geçirdi.

Programla birlikte, bölgeye düzenlenen tur sayısının artırılması, bu turların sürdürülebilir hale getirilmesi ve bölgenin "Fırat'ı Keşfet" markası altında yeni bir turizm destinasyonu olarak tanıtılması hedefleniyor. Ayrıca, program sayesinde bölge turizminden elde edilen gelirlerin artırılması ve yerel ekonomiye katkı sağlanması amaçlanıyor.

Seyahat Acentelerine 72 Bin TL'ye kadar destek

Program kapsamında TRB1 Bölgesi'ne tur düzenleyen seyahat acentelerine, her bir tur için 72 bin TL'ye kadar konaklama desteği verilecek. Fırat Kalkınma Ajansı yetkilileri, bu destekle hem bölge turizminin canlanmasını hem de yerel işletmelerin kalkınmasını sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Detaylı bilgi ve başvurular için Fırat Kalkınma Ajansı'nın resmi internet sitesi üzerinden erişim sağlanabiliyor. - MALATYA