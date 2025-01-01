Fırsatçılara Ceza: 9 Milyon TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Ekonomi

Fırsatçılara Ceza: 9 Milyon TL Cezai İşlem Uygulandı

Asgari ücret zammı sonrası İstanbul'da 1 haftada fırsatçılık yapan 1,302 işletmeye 9 milyon TL ceza kesildi.

01.01.2025 00:46
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Asgari ücret zammı sonrası fırsatçılık yapan işletmelere ceza kesildi

Son 1 haftada İstanbul'da 9 milyon TL tutarında cezai işlem uygulandı

İSTANBUL - Asgari ücret zammı sonrası fırsatçılık yapan işletmelere ceza kesildi. Son bir haftada İstanbul'da bin 302 işletme denetlendi. Mevzuata aykırı 4 bin 108 ürün tespit edilip 9 milyon 37 bin TL tutarında cezai işlem uygulandı.

Ticaret Bakanlığı haksız fiyat artışı yapan işletmelere denetimi sıklaştırdı. Asgari ücret zammı sonrasında İstanbul'da haksız kazanç sağlayan, fahiş fiyat artışı yapan, fiyat etiketi bulunmayan işletmelere son bir haftada 9 milyon TL üzerinde ceza yazıldı. Ticaret Bakanlığına bağlı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri Aralık ayından bugüne kadar ise haksız kazanç sağlayan, fiyat etiketi bulundurmayan veya fahiş fiyat artışı yapan işletmelere yaklaşık 50 milyon TL tutarında cezai işlem uyguladı. İstanbul İl Ticaret Müdürü İsmail Menteşe vatandaşların menfaatlerini korumak amacıyla denetimlerin süreceğine dikkat çekti.

Son 1 haftada İstanbul'da 9 milyon TL tutarında cezai işlem uygulandı

İstanbul İl Ticaret Müdürü İsmail Menteşe İstanbul'da gerçekleştirilen denetimler sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Menteşe, "Ticaret Bakanlığı olarak özellikle asgari ücretin açıklanmasından itibaren denetimleri sıklaştırdık. Asgari ücret zammı sonrası fahiş fiyat yapan işletmeler konusunda şikayet alıyorduk. Bunlara yönelik denetimlerimizi sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın ekonomik menfaatlerini korumak için fiyat etiketi denetimi, haksız fiyat artışı, gramaj denetimleri yapıyoruz. 25 Aralık'tan itibaren İstanbul'da bin 302 işletme denetledik. Bu işyerlerinde 118 bin 500 ürüne baktık. 4 bin 108 üründe mevzuata aykırı işlem tespit ettik, tutanak tuttuk. 9 milyon 37 bin 600 TL tutarında idari yaptırım uyguladık" dedi.

İstanbul'da 25 ilçede 53 ekip ile denetimler sürüyor

Menteşe "İstanbul genelinde denetimleri sürdürüyoruz. Bugün Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde denetim yapılıyor. 20 arkadaşımızla şu ana kadar yaptığımız denetimlerde 300'e yakın aykırılık tespit ettik. Cezai işlemler uygulanıyor. Vatandaşımızın menfaatlerini korumak için denetimlerimize devam edeceğiz" diye konuştu.

(MRT-MFA-E)

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, Asgari Ücret, İstanbul, Politika, Ekonomi, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fırsatçılara Ceza: 9 Milyon TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika

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