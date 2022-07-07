Fiş veya fatura vermeyen esnafı zor günler bekliyor! Ceza 2 kat arttı - Son Dakika
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Fiş veya fatura vermeyen esnafı zor günler bekliyor! Ceza 2 kat arttı

07.07.2022 10:25

Devletten vergi kaçırmaya yönelik yapılan fatura ve fiş hilesine karşı yeni adım atıldı. Alışverişlerde fatura ve fiş vermeyenler için uygulanan cezalarda caydırıcılığı artıracak yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Buna göre alışveriş sırasında fiş verilmemesinin cezası her belge için 500 liradan 1000 liraya yükseltildi.

Getirilenyeni düzenleme ile alışveriş yapan müşterilerine fatura ve fiş vermeyenler için uygulanan cezalar daha da caydırıcı boyuta taşındı.

TÜKETİCİNİN HAKKI KORUNUYOR

Burada kayıt dışılığın azaltılmasının yanı sıra, fiş verilmediği için aldığı ürünle ilgili bir problem çıktığında Tüketici Hakem Heyetine başvurma ve hakkını arama imkanını kaybeden tüketicinin hakkının korunması amaçlanıyor.

500 TL'DEN 1000 LİRAYA ÇIKIYOR

Yeni yasaya göre, alışveriş sırasında fiş verilmemesi, alınmaması, veya alışveriş tutarından farklı bir tutarda fiş veya fatura kesilmesi durumunda uygulanacak ceza her bir belge için 500 liradan bin liraya çıkıyor.

BİR YIL İÇİNDEKİ HER USULSÜZLÜĞE 500 BİN TL CEZA

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre bu kapsamda kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı her bir tespit için 25 lira olan ceza tutarının üst sınırı 50 bin liraya, bir takvim yılı içinde her bir belge çeşidine ilişkin olarak tespit edilen usulsüzlükler için kesilen ceza ise 250 bin liradan 500 bin liraya yükseltiliyor.

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alışveriş, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fiş veya fatura vermeyen esnafı zor günler bekliyor! Ceza 2 kat arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fiş veya fatura vermeyen esnafı zor günler bekliyor! Ceza 2 kat arttı - Son Dakika
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