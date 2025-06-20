Ford Transit 60 Yaşında

9 Ağustos 1965'te Ford'un İngiltere'nin Langley kentindeki fabrikasında üretim hattından çıkan ilk Ford Transit'in üzerinden 60 yıl geçti. 1967'den bu yana Ford Otosan tarafından Türkiye'de üretilen model, birçok işletmenin iş ortağı olmaya devam ediyor.

Avrupa'da ticari işletmelerin kullanımına ilk kez sunulduğu 1965'ten sadece iki yıl sonra Ford Otosan tarafından üretilmeye başlanan Ford Transit, Ağustos ayında 60'ıncı yaşını kutlamaya hazırlanıyor. Ford Otosan Gölcük Fabrikası'nda üretilen model, Avrupa'nın ekonomik kalkınmasında kilit bir rol oynuyor. Yerel küçük işletmelerden, ulusal çapta faaliyet gösteren teslimat ve kurye hizmetlerine kadar birçok işletmenin çözüm ortağı olan model, iş dünyasının vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş durumda.

Ekonomi ve İşletme Araştırmaları Merkezi (Cebr) tarafından hazırlanan 'Avrupa'da Ticari Van Kullanımının Ekonomisi 2024' raporuna göre, van kullanan işletmelerin Avrupa Birliği ve İngiltere ekonomisine katkısı 2023 itibarıyla 1 trilyon euroya ulaştı. Raporda bu katkının 2017'den bu yana yüzde 27,4, 2021'den bu yana ise yüzde 6,5 oranında arttığı belirtiliyor.

Ford Pro Avrupa Genel Müdürü Hans Schep, Ford Transit'in serüvenini, "Son 60 yılda 'Transit', 'görevi tamamlama'nın eşanlamlısı haline geldi. Bazen göz önünde, bazen gözden uzak bir şekilde çalışarak, Transit 60 yıldır dünyamızı hareket halinde tutan işletmelere ve hizmetlere güç sağlıyor" sözleriyle tanımladı.

Ford Türkiye İş Alanı Lideri Özgür Yücetürk ise "60 yıldır, küçük işletmelerden büyük filolara kadar her ölçekteki işletmenin çözüm ortağı olan Transit'i, 58 yıldır Türkiye'de üretiyoruz. Bu yaklaşım sayesinde Transit, sadece bir araç değil; işin kendisine değer katan, güvenilir bir yol arkadaşı haline geldi" dedi.

Avrupa ekonomisinin bel kemiği

Cebr raporuna göre, Avrupa'da van kullanan işletmeler bir AB ülkesi olsaydı, gayrisafi yurt içi hasıla açısından Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve Hollanda'nın ardından altıncı sırada yer alacaktı. Ford Pro'nun son 10 yıldır Avrupa'nın lider ticari araç markası olmasında önemli payı bulunan Transit ailesinin, bu işletmelerin başarısında rolü büyük.

Bugün Ford Pro, Transit ailesindeki tüm araçların elektrikli versiyonlarını da sunuyor. Her ikisi de Ford Otosan tarafından üretilen, Avrupa'nın en çok satan tamamen elektrikli iki tonluk ticari aracı E-Transit ve bir tonluk segmentte liderliğe oturan E-Transit Custom düşük sahip olma maliyeti ve gelişmiş bağlantılı teknolojileriyle müşterilerin dönüşüm süreçlerine katkı sağlıyor. Cebr verilerine göre, küçük işletmeler elektrikli van kullanmaya başladıktan itibaren üç yıl içinde araç başına 14 bin euroya varan tasarruf sağlayabiliyor.

Türkiye'de üretimle gelen güç

Yapılan açıklamaya göre model, 1965 yılında İngiltere'de başlayan üretim yolculuğunu, 1967 yılından bu yana Türkiye'de sürdürüyor. Ford Otosan tarafından üretilen ve Avrupa pazarlarına ihraç edilen Transit ailesi, Türkiye otomotiv endüstrisinin mühendislik ve üretim yetkinliğini uluslararası pazarlarda temsil eden öncü modellerden biri konumunda.

60 yıldır işletmelere hizmet veriyor

Açıklamaya göre, 1967 yılına ait Ford reklamlarında, "Kuru temizlemeciler yüksek bölmeli araçlar, fırıncılar çok raflı yüksek tavanlı araçlar, manavlar geniş tepsiler için alan, pastacılar ise daha büyük bölmeler istiyor" ifadeleriyle müşterilerin beklentilerini tarifleyen marka, Transit ile ticari araç sektörünün yönüne ve geleceğine katkı sağladı.

İlk nesil Transit, hem küçük esnaf hem de çok uluslu şirketlerin daha fazla işi daha verimli ve konforlu şekilde yapabilmeleri amacıyla tasarlanmıştı. Öne yerleştirilen motor sayesinde otomobil benzeri bir sürüş deneyimi sunan Transit, düz yükleme zeminiyle de kullanıcılarına geniş bir yük alanı sağladı.

1966'ya gelindiğinde model, polis teşkilatından gaz şirketlerine, hatta ordulara kadar birçok büyük filo tarafından tercih edilir hale geldi. Markanın özel araç operasyonları departmanı, farklı sektörlerin özel ihtiyaçlarını karşılayan Transit versiyonlarını hızlıca sunabiliyordu. Günümüzde bu miras, Ford Pro'nun tarafından sürdürülebilir mühendislik çözümleriyle devam ettiriliyor.

Akıllı bağlantılarla geleceğe hazır

Geleceğin ticari aracı olmak üzere yeni teknolojilerle her daim güncellenen en yeni Transit nesli, Ford Pro'nun Yazılım, Şarj ve Servis çözümleriyle tam entegre çalışmak üzere geliştirildi. Gerçek zamanlı veri takibi, bağlantılı çalışma süresi sistemi Ford Pro Filo Yönetim ve Filo Portal gibi dijital hizmetler, filo yöneticilerine işletme verimliliği sağlayan içgörüler sunuyor. Ford Transit serisi elektriklenen modelleriyle öne çıkıyor. - İSTANBUL