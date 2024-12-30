ABD'li otomobil üreticisi Ford'un resmi X hesabından, Filistin'i destekleyen İsrail karşıtı paylaşımlar yapıldı.
Şirketin resmi sosyal medya hesabından "Özgür Filistin", "İsrail terörist bir devlettir" ve "Tüm gözler Gazze'de" mesajları paylaşıldı.
Ford'un X hesabının ele geçirildiği iddia edilirken söz konusu paylaşımlar kısa süre içinde silindi.
Konuya ilişkin şirketten henüz resmi açıklama yapılmadı.
Son Dakika › Ekonomi › Ford'un Hesabı Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?