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Gaziantep'e yapılacak polimer/cips üretim tesisi yatırımına, proje bazlı devlet yardımı verilecek - Son Dakika

Gaziantep'e yapılacak polimer/cips üretim tesisi yatırımına, proje bazlı devlet yardımı verilecek

13.11.2021 09:25
Gaziantep'e yapılacak polimer/cips üretim tesisi yatırımına, proje bazlı devlet yardımı verilecek

Gaziantep'e yapılacak polimer/cips üretim tesisi yatırımına, proje bazlı devlet yardımı sağlanacak.

Gaziantep'e yapılacak polimer/cips üretim tesisi yatırımına, proje bazlı devlet yardımı sağlanacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Köksan Pet ve Plastik Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Gaziantep'e yapılacak polimer/cips üretim tesisi yatırımına proje bazlı devlet yardımı verilecek.

Başlangıç tarihi 27 Haziran 2020 olan proje bazlı olarak desteklenecek yatırımın süresi, başlangıç tarihinden itibaren 5 yıl olarak belirlendi. Yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bu sürenin yarısı kadar daha ek süre verilebilecek.

Cinsi "tevsi" olarak belirlenen projede, öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 754 milyon 72 bin lira, öngörülen ilave istihdam da 318 oldu.

Karar kapsamında desteklenen yatırım projesi, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, KDV iadesi, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği ve gelir vergisi stopajı desteklerinden yararlanacak.

Vergi indirim oranı yüzde 100, yatırıma katkı oranı yüzde 85, yatırım katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı yüzde 100 olacak. Sigorta primi işveren hissesi ve gelir vergisi stopajı desteğinden 10 yıl yararlanacak.

PET cips üretimine yönelik olarak, yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırımcı tarafından gerçekleştirilen harcamalar, Karara istinaden düzenlenecek yatırım teşvik belgesine devredilecek ve Karar kapsamındaki desteklerden yararlanacak.

Yatırım teşvik belgesi, gerekli bilgi ve belgelerin Bakanlığa tevsikinin ardından düzenlenecek.

Karar kapsamında sağlanan desteklerden, belirtilen başlangıç tarihinden sonra gerçekleştirilen yatırım harcamaları yararlanabilecek.

Öte yandan Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'nin Tarım ve Orman Bakanlığı ile ilgilendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Gaziantep'e yapılacak polimer/cips üretim tesisi yatırımına, proje bazlı devlet yardımı verilecek - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Gaziantep'e yapılacak polimer/cips üretim tesisi yatırımına, proje bazlı devlet yardımı verilecek - Son Dakika
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