Gaziantep'ten 2025'e İhracat Artışı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Gaziantep'ten 2025'e İhracat Artışı

Gaziantep, 2024'ü 10 milyar dolarla kapatıp, 2025 Ocak ayında ihracatını yüzde 0,6 artırdı.

03.02.2025 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep 2024 yılını 10 milyar dolar sınırında ihracatla kapatarak, 2025 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 artışla 817 milyon 272 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan Ocak ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, "2025 yılına 817 milyon 272 bin dolar ihracatla başladık. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 artış gösterdiğimiz Ocak ayı ihracatıyla Türkiye'nin en çok ihracat gerçekleştiren 6. şehri olma konumumuzu koruduk. 2025 yılı her ne kadar zorlu geçecek olsa da ihracat rakamlarımızı daha yukarı çekeceğimize gönülden inanıyorum. Bütün ihracatçı üyelerimizi, iş insanlarımızı ve kıymetli çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum. Allah işlerini rast getirsin" dedi.

"Suriye en fazla ihracat yaptığımız 3. ülke"

İhracat değerlendirmesinde Türkiye-Suriye arasında sürdürülebilir ve istikrarlı bir ticari ilişkinin inşa edilmesinin kıymetli olduğunu vurgulayan Başkan Yıldırım, Türkiye-Suriye Serbest Ticaret Anlaşması'nın daha kapsamlı bir anlayışla yeniden hayata geçirilmesi için yürütülen müzakerelerin büyük bir öneme sahip olduğunu söyleyerek, "Gaziantep olarak, 2024 yılında Suriye'ye yaptığımız ihracatı yüzde 8 artırarak 481 milyon dolara ulaştırmıştık. Suriye'de son yaşanan gelişmeler de Ocak ayı ihracat verilerimize olumlu yansıdı. Ocak ayında şehrimizden Suriye'ye olan ihracat yüzde 27 arttı. Bu anlamda Türkiye-Suriye arasında atılacak adımlar, şehrimiz ihracatına önemli katkı sağlayacak. Bilindiği üzere Suriye, ABD'nin ardından en fazla ihracat yaptığımız 3.ülke" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Yerel Haberler, gaziantep, İhracat, Ekonomi, Finans, Suriye, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gaziantep'ten 2025'e İhracat Artışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:32 Ege’deki depremler sonrası İzmir’den gelen görüntü tedirgin etti Ege'deki depremler sonrası İzmir'den gelen görüntü tedirgin etti
15:19 Çiftlik Bank davasında Tosuncuk’a 45 bin yıl hapis cezası Çiftlik Bank davasında Tosuncuk'a 45 bin yıl hapis cezası
15:18 PKKPYD terör örgütü elebaşı Abdi: Özerklik değil, merkezi olmayan bir devlet istiyoruz PKK/PYD terör örgütü elebaşı Abdi: Özerklik değil, merkezi olmayan bir devlet istiyoruz
13:59 YPG’li teröristlerden Münbiç’te bomba yüklü araçla saldırı YPG'li teröristlerden Münbiç'te bomba yüklü araçla saldırı
12:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin
00:01 Kızılcık Şerbeti’ndeki sahne bakanlığı harekete geçirdi: Doğru değil Kızılcık Şerbeti'ndeki sahne bakanlığı harekete geçirdi: Doğru değil
23:18 Cemal Enginyurt ve Salih Uzun CHP’ye katıldı Cemal Enginyurt ve Salih Uzun CHP'ye katıldı
22:08 Sandalyede ölü bulunan şahsın katil zanlısı olan kadın, kameralardan yakalandı Sandalyede ölü bulunan şahsın katil zanlısı olan kadın, kameralardan yakalandı
21:50 Dolmuş şoförlerinin kavgasında ortalık savaş alanına döndü Dolmuş şoförlerinin kavgasında ortalık savaş alanına döndü
21:21 İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın paylaşımını alıntılayıp ’hodri meydan’ dedi İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımını alıntılayıp 'hodri meydan' dedi
21:13 Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’u 3-2 mağlup etti Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti
20:57 İhbara giden ekipler hayatının şokunu yaşadı, hepsi yaşlı çiftin evinden çıktı İhbara giden ekipler hayatının şokunu yaşadı, hepsi yaşlı çiftin evinden çıktı
20:47 Putin’den Trump’a övgü dolu sözler: Hepsi sahibinin ayaklarına çöküp kuyruklarını sallayacak Putin'den Trump'a övgü dolu sözler: Hepsi sahibinin ayaklarına çöküp kuyruklarını sallayacak
20:34 Lahmacuna ketçap sıkıp akıllarınca intikam aldılar Sıradaki yemek de mantıymış Lahmacuna ketçap sıkıp akıllarınca intikam aldılar! Sıradaki yemek de mantıymış
20:14 Maça damga vurdu: Bu pozisyonun ardından penaltı ve kırmızı kart kararı çıktı Maça damga vurdu: Bu pozisyonun ardından penaltı ve kırmızı kart kararı çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2025 16:19:10. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziantep'ten 2025'e İhracat Artışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.