RUS enerji şirketi Gazprom, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatının durdurulduğunu bildirdi.
Gazprom'dan yapılan açıklamada, Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatına ilişkin anlaşmanın bugün (TSİ) 08.00 itibarıyla sona erdiği duyuruldu. Açıklamada, "Gazprom, Ukrayna üzerinden doğalgaz tedarik etme fırsatından mahrum bırakılmıştır. Ukrayna üzerinden Rus doğalgazı sevkıyatı gerçekleştirilmiyor" ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Ekonomi › Gazprom, Ukrayna Üzerinden Avrupa'ya Doğal Gaz Sevkiyatını Durdurdu - Son Dakika
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