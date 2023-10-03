Gebze'deki metro inşaatında işçiler grev başlattı - Son Dakika

Gebze'deki metro inşaatında işçiler grev başlattı

Son Güncelleme: 03.10.2023 15:04

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki metro inşaatında çalışan 75 işçi, 2 aydır maaşlarını alamadıklarını iddia ederek grev başlattı. Bazı işçiler ise kule vincin üstüne çıkarak eyleme destek verdi. İtfaiye ekipleri ise işçinin atlama ihtimaline karşı hava yastığı açarak önlem aldı.

Gebze-Darıca Metro Hattı'nda yüklenici firmalar Eze İnşaat ile Mavro İnşaat'ın çalıştırdığı 75 işçi, 2 aydır maaşlarını alamadıklarını iddia ederek eylem başlattı. Gebze ilçesi Yenikent Mahallesi'nde bulunan Adliye İstasyonu inşaat alanında çalışan işçiler, 1 hafta önce iş bırakma eylemi başlattı.

Gebze'deki metro inşaatının işçileri, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle grev başlattı

FİRMA SÖZÜNÜ TUTMADI

Firma tarafından maaşlarının ödeneceği yönünde söz verilmesinin ardından eylemden vazgeçen işçiler, söz verilen günde ücretlerinin yatmadığını belirterek, ateş yakıp yeniden eylem başlattı.

Gebze'deki metro inşaatının işçileri, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle grev başlattı

VİNCE ÇIKAN İŞÇİ İÇİN HAVA YASTIKLI ÖNLEM

İşçilerden biri ise metrelerce yükseklikteki vince çıkıp, operatörü indirerek çalışma yapılmasına engel oldu. Kuleye çıkan işçi ücretlerinin ödenmemesi durumunda intihar edeceğini söyledi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise işçilerin inşaat alanında yaktığı ateşi tedbir amacı ile söndürdü. İtfaiye ekipleri vincin üzerine çıkan işçinin atlama ihtimaline karşı hava yastığı açarak önlem aldı. İşçi bir süre sonra vinçten kendi isteği ile indi.

Gebze'deki metro inşaatının işçileri, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle grev başlattı
Gebze'deki metro inşaatının işçileri, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle grev başlattı
Kaynak: İHA

İtfaiye, Gebze, İnşaat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gebze'deki metro inşaatında işçiler grev başlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gebze'deki metro inşaatında işçiler grev başlattı - Son Dakika
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