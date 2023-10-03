Gebze'deki metro inşaatında işçiler grev başlattı

Gebze-Darıca Metro Hattı'nda yüklenici firmalar Eze İnşaat ile Mavro İnşaat'ın çalıştırdığı 75 işçi, 2 aydır maaşlarını alamadıklarını iddia ederek eylem başlattı. Gebze ilçesi Yenikent Mahallesi'nde bulunan Adliye İstasyonu inşaat alanında çalışan işçiler, 1 hafta önce iş bırakma eylemi başlattı.

FİRMA SÖZÜNÜ TUTMADI

Firma tarafından maaşlarının ödeneceği yönünde söz verilmesinin ardından eylemden vazgeçen işçiler, söz verilen günde ücretlerinin yatmadığını belirterek, ateş yakıp yeniden eylem başlattı.

VİNCE ÇIKAN İŞÇİ İÇİN HAVA YASTIKLI ÖNLEM

İşçilerden biri ise metrelerce yükseklikteki vince çıkıp, operatörü indirerek çalışma yapılmasına engel oldu. Kuleye çıkan işçi ücretlerinin ödenmemesi durumunda intihar edeceğini söyledi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise işçilerin inşaat alanında yaktığı ateşi tedbir amacı ile söndürdü. İtfaiye ekipleri vincin üzerine çıkan işçinin atlama ihtimaline karşı hava yastığı açarak önlem aldı. İşçi bir süre sonra vinçten kendi isteği ile indi.