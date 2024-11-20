Gedik Piliç, Gastromasa 2023'te Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Gedik Piliç, Gastromasa 2023'te Buluştu

Gedik Piliç, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen Gastromasa Konferansı'nda yenilikçi ürünlerini tanıttı.

20.11.2024 20:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İSTANBUL (İHA) – Kanatlı sektörünün lider markalarından Gedik Piliç, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen 9. Gastromasa İstanbul Uluslararası Gastronomi Konferansında tavuk severlerle buluştu.

Türkiye ile dünya gastronomisi arasında köprü görevini sürdüren ve dünya gastronomi etkinlikleri içerisinde ilk iki sırada yer alan, bu yıl 9. kez düzenlenen Uluslararası Gastromasa Gastronomi Konferansı ve Fuarı, "Legacy & Menu/ Miras & Menü" teması çerçevesinde İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Kanatlı sektörünün sevilen markası Gedik Piliç, Şef Rafet İnce tarafından hazırlanan özel menüsü ile fuarı ziyarete gelen iş ortakları, sektör profesyonelleri, gastronomi uzmanları ve öğrencilerini ağırladı. Gedik Piliç, satış, pazarlama ve üretim yöneticileri ile hazır bulunduğu fuarda, taze piliç ürünlerinin yanı sıra hazır yemek kategorisindeki yenilikçi ürünlerini de tanıttı. Mevcut ve potansiyel iş ortakları ile buluştuğu, katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği standda Şef Rafet İnce'nin Gedik Piliç ile hazırladığı menüden tatmak için uzun kuyruklar oluştu.

Dünyaca ünlü şefler ile birlikte sektörünün en önemli yatırımcılarını, profesyonellerini, fikir önderlerini ve markalarını bir araya getiren etkinlikte, Gedik Piliç Gastromasa Hospitality konsepti kapsamındaki "Yiyecek ve İçecek Hizmetlerinde Gıda Güvenliği Standartlarının Önemi ve Müşteri Memnuniyeti" oturumuna da sponsor oldu.

2009 yılından bu yana her yıl İSO 500 listesine girmeyi başaran Gedik Piliç'in Gastromasa Gastronomi Konferansı ve Fuarı katılımıyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Yağız Gedik, "Türkiye'nin ilk 500 listesinde olan yüzde 100 yerli sermayeli bir firma olarak, markamızı, ürünlerimizi, firmamızı dünyaya tanıtıp, potansiyel pazarlarla iş birliktelikleri oluşturmak, mevcut çalıştığımız pazarlarla ilişkilerimizi geliştirmek, yeni iş ortaklıkları ile kendimizi geliştirmek adına ulusal ve uluslararası sektörel etkinlikleri çok önemli buluyoruz. Bu nedenle Gastromasa gibi etkinliklerde hem sektör profesyonelleri hem de geleceğin gastronomi uzmanları olacak gençlerle bir araya gelmeyi çok önemsiyoruz. Bu etkinliklere, sadece firmamızı tanıtmak amacıyla değil, kendimizi geliştirmek adına sektördeki gelişmelerden haberdar olmak, inovatif çalışmaları ve ürünleri yakından izlemek, trendleri takip etmek amacıyla da çok önem veriyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Gastronomi, istanbul, Etkinlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gedik Piliç, Gastromasa 2023'te Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:10 MHP’den istifası istenen 3 milletvekili ile ilgili ’Kaçak altın’ iddiası MHP'den istifası istenen 3 milletvekili ile ilgili 'Kaçak altın' iddiası
20:48 Wanda Nara, Icardi’yi taciz etti Wanda Nara, Icardi'yi taciz etti
19:55 MHP’de üç milletvekilinin istifası kabul edildi MHP'de üç milletvekilinin istifası kabul edildi
19:18 MİT Başkanı’nın Özgür Özel ile yaptığı görüşmenin detayları belli oldu MİT Başkanı'nın Özgür Özel ile yaptığı görüşmenin detayları belli oldu
18:32 ’Öldür çocuğu’ ifadesiyle kan dondurmuştu Sanıklar arasındaki özel ilişki duruşmada ifşa oldu 'Öldür çocuğu' ifadesiyle kan dondurmuştu! Sanıklar arasındaki özel ilişki duruşmada ifşa oldu
08:49 İstanbul’da kar yağışı için tarih verildi İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi
08:43 Asgari ücret fırsatçıları ilk zammı yaptı Asgari ücret fırsatçıları ilk zammı yaptı
08:43 Karadağ maçı sonrası Montella’ya olay yaratacak sözler Karadağ maçı sonrası Montella'ya olay yaratacak sözler
08:30 Montella’yı kızdıran soru: Kabul etmiyorum Montella'yı kızdıran soru: Kabul etmiyorum
08:26 Şahan Gökbakar’dan CHP lideri Özgür Özel’e tepki Şahan Gökbakar'dan CHP lideri Özgür Özel'e tepki
08:05 Güvenlik görevlisi tartıştığı vatandaşın bacağını ısırdı Güvenlik görevlisi tartıştığı vatandaşın bacağını ısırdı
07:49 Ekrem İmamoğlu, Dilan ve Engin Polat’ın davasına bakan savcının yeri değişti Ekrem İmamoğlu, Dilan ve Engin Polat'ın davasına bakan savcının yeri değişti
07:36 Trump’tan doktor Mehmet Öz’e kritik görev Trump'tan doktor Mehmet Öz'e kritik görev
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2024 21:37:23. #1.13#
SON DAKİKA: Gedik Piliç, Gastromasa 2023'te Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.