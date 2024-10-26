Geminbeli Tüneli İncelemesi

Ekonomi

Sivas Milletvekili Rukiye Toy, sürücülerin korkulu rüyası olan geçitte devam eden Geminbeli tüneli çalışmalarını yerinde inceledi. Toy, Geminbeli tünelinin hizmete girmesi ile birlikte geçidin sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıkacağını ifade etti.

AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, ulaşım lokasyonu itibarıyla önemli bir noktada bulunan Geminbeli Tünel'inde incelemelerde bulundu. Sivas'ın önemli ulaşım yatırımlarından olan çift tüp halinde toplam 9 bin metre uzunluğundaki Geminbeli Tüneli ile ilgili yetkililerden bilgiler alan Milletvekili Toy, büyük yatırımlara tam destek verdiklerini dile getirdi.

Tüneldeki çalışmalar fiziki olarak tamamlandı

Zaman zaman tünel yapımın geciktiği yönündeki eleştirilere, "Eser ve hizmet siyasetinin en iyi örnekleriyle yatırımlarımıza devam ediyoruz" diyen AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, tüneldeki çalışmaların fiziki olarak tamamlandığı, elektronik-elektromekanik işleri ile bağlantı yolundaki çalışmaların ise hızla devam ettiğini dile getirdi.

Sürücüler rahat bir nefes alacak

Milletvekili Toy, Geminbeli Tüneli projesinin sadece bölgenin ulaşım altyapısını güçlendirmeyeceğini aynı zamanda ticaretin hızlanmasına ve vatandaşların daha güvenli bir şekilde seyahat etmesine katkı sağlayacağını belirtti. Geminbeli tünelinin hizmete girmesi ile birlikte Geminbeli geçidi sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıkacak.

AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy'a Geminbeli Tüneli incelemesinde Karayolları 16. Bölge Müdür Yardımcısı Celil Gümüşer'de eşlik etti. - SİVAS