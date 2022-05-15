"Gençler geleceği, dünyayı ve Türkiye'yi daha iyi değerlendiriyor" - Son Dakika
Üye Girişi

"Gençler geleceği, dünyayı ve Türkiye'yi daha iyi değerlendiriyor"

15.05.2022 09:59
"Gençler geleceği, dünyayı ve Türkiye'yi daha iyi değerlendiriyor"

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. yılı vesilesiyle üyeleri üniversiteli gençlerden oluşan Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Gençlik Komisyonu ile bir araya gelen EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, "Herkesin geleceğini aradığı, herkesin hikayesini aradığı bir dönemdeyiz.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. yılı vesilesiyle üyeleri üniversiteli gençlerden oluşan Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Gençlik Komisyonu ile bir araya gelen EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, "Herkesin geleceğini aradığı, herkesin hikayesini aradığı bir dönemdeyiz. Özellikle gençlerin daha çok insiyatif aldığı, geleceğin liderleri olarak gelecekte söz haklarının olması gerektiği bir süreçteyiz. Gençler geleceği, dünyayı ve Türkiye'yi daha iyi değerlendiriyor" dedi.

Gençlik Komisyonu Başkanı Ezgi Çetin'in sorularıyla modenatörlüğünü yürüttüğü etkinlikte samimi cevaplar veren EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, genç nesle çeşitli önerilerde bulundu. Dernek merkezinde gerçekleşen etkinlikte, gençlerin Mustafa Kemal Atatürk ve 19 Mayıs ile ilgili duygu ve düşüncelerini dinleyen Yelkenbiçer, "Bütün gençlere yürekten teşekkür ediyorum. Gençler geleceğimizde söz sahibi olmaları sebebiyle, bir ülkenin en önemli serveti, gücü ve umududur. Bir milletin yücelmesinde en önemli faktör gençliğindir. Gençlik, toplumun da en önemli yapı taşıdır. Toplum hayatının büyük bir kısmını teşkil eden gençliğin donanımı, eğitim ve öğretimi, toplumun huzuru için büyük önem arz etmektedir. Gençler geleceği, ddünyayı ve Türkiye'yi daha iyi değerlendiriyor. Donanımları yüksek. Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi ülkesi için verdiği mücadeleyi çok iyi biliyorlar" diye konuştu.

"Gurur duyuyoruz"

"Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basmasıdır. Bu aslında bir milli Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcıdır. Dolayısıyla verilen mücadelenin başlangıcıdır" diyen Yelkenbiçer, STK'larda yer alan gençlerin takım çalışmasına daha yatkın olduğunu da hatırlatarak "STK'larda yer almak sizleri güçlendirir. Kurtuluş Savaşı da bir takım çalışmasıydı. Dünyada genç iş insanları derneği olan GİAD kavramı ne yazık ki yok. Ancak ülkemizde, bizde var ve çok kıymetli buluyorum. Gençler artık birbirine daha yakın zaman dilimine ait farklı kuşakları temsil ediyor; EGİAD bu kuşaklar üzerine çalışıyor ve hazırlık yapıyor. Herkesin geleceğini aradığı, herkesin hikayesini aradığı bir dönemdeyiz. Daha çok STK'larda yer alıp geleceğinizi şekillendirmelisiniz. Özellikle gençlerin daha çok insiyatif alması, geleceğin liderleri olarak gelecekte söz haklarının olması gerekiyor. Şikayet etmek yerine çözüm önerileri sunan, sosyal girişimciler olarak faaliyetlerini sürdüren, sorun gördüklerinde çözüm önerileri üreten, iş dünyası ile daha sık bir araya gelen, yeşil ve dijital dönüşümü önemseyen, sorgulayan, araştıran gençlikle beraberiz. Bundan gurur duyuyoruz" dedi. - İZMİR

Gençler geleceği, dünyayı ve Türkiye'yi daha iyi değerlendiriyor
Gençler geleceği, dünyayı ve Türkiye'yi daha iyi değerlendiriyor
Gençler geleceği, dünyayı ve Türkiye'yi daha iyi değerlendiriyor

YORUMLAR
500
Marmaris Halkı Hep Birlikte Atatürk Mozaiği Yapıyor Marmaris Halkı Hep Birlikte Atatürk Mozaiği Yapıyor 19 Mayıs'ta Özgün Kayserililerle buluşacak 19 Mayıs'ta Özgün Kayserililerle buluşacak

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, gençlik, Mayıs, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Gençler geleceği, dünyayı ve Türkiye'yi daha iyi değerlendiriyor' - Son Dakika


Son Dakika
09:56 Yargıtay, özel güvenlik aramalarına 'dur' dedi!
09:31 New York'ta canlı yayında silahlı saldırı: En az 10 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
08:55 Kartal'da kararsız sürücü, gişelerin beton bariyerlerine çarptı: 2 yaralı
08:53 Komşusunun kedisi saldırdı: Sevda Demirel "Ayak damarlarımı patlattı" diyerek paylaştı
08:23 Kontrolden çıkan araç bahçe duvarına çarparak takla attı: 2 ölü, 1 yaralı
08:20 Canan Kaftancıoğlu: Neyine güveniyorsun diyorlar; sevgiye, duyguya ve yoldaşlığa güveniyorum
08:18 Yanan evini görünce gözyaşı döktü
08:06 Ömer Çelik'ten Cahit Özkan'ın ''BAE'' açıklamalarına tepki: Partimizin görüşlerini yansıtmıyor
08:04 Berlin'de üçlü zirve: Bakan Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiyalı mevkidaşlarıyla görüştü
08:03 2022 Eurovision Şarkı Yarışması'nı Ukrayna kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 10:06:58. #1.13#
SON DAKİKA: "Gençler geleceği, dünyayı ve Türkiye'yi daha iyi değerlendiriyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement