GESOB Başkanı Ali Kara: "Limandaki siloların yeni bir yer tespit edilmeden yıkılması mağduriyete neden olacaktır" - Son Dakika

Giresun Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği (GESOB) Başkanı Ali Kara, Giresun Limanı'ndaki siloların yeni bir yer tespit edilmeden kaldırılmasının işveren, işçiler ve esnaf açısından büyük bir mağduriyet meydana getireceğini söyledi.

Giresun Limanı'ndaki silolar için gösterilen 4 ayrı yerin ilgili bakanlık tarafından uygun görülmediğini belirten GESOB Başkanı Ali Kara, son yıllarda Giresun'a gelmiş olan en önemli yatırımlardan birinin daha faaliyetlerini sonlandırma aşamasında olduğunu ileri sürdü.

GESOB Başkanı Kara yaptığı açıklamada, "Giresun ekonomisine ve gelişmesine önemli katkıları bulunmuş olan limanımız 1997 yılında özelleşmesiyle yıllarca atıl kalmıştır. Bundan da şehrimizin ekonomisi çok etkilenmiştir. Nihayet 2018 yılında limanımız el değiştirmesiyle limanı devralan firma gerekli pörsütürler yerine getirerek tam kapasite çalışır hale getirmek için hız vermiştir. Bugün yılda 4 milyon ton yükleme ve boşaltma kapasitesiyle bölgede deniz ticaretinde en avantajlı illerden biri haline gelmiştir. Ayrıca ulaşım açısından da Sivas-Şebinkarahisar-Dereli-Giresun yolunun bölünmüş yol programına alınması açısından da önemli bir avantajı ilimize kazandıracaktır. Bununla beraber limanımızda direk ve dolaylı olarak 463 kişiye istihdam sağlamaktadır. Bunları 4 kişilik aileleriyle beraber düşünecek olursak yaklaşık 2 bin kişi bu limandan geçinmektedir" dedi.

"Silolar yoksa liman çalışmaz"

Giresun için ulaşım, istihdam ve ekonomik olarak önem arz eden bir kuruluşun faaliyetlerini kısıtlayacak hatta durdurma aşamasına getirecek bir girişimin kabul edilemez olduğuna dikkat çeken Kara, "Söz konusu limanımızın sadece manzarasını bozuyor diye depoları üzerinde kamuoyu oluşturulmuş ve yıkımlarına başlanmıştır. Deposu olmayan bir liman nasıl çalışabilir. Gelen yükleri muhafaza edecek depolarımız mevcut değilse gemiler bu limanı tercih eder mi elbette etmez. Limanın ilin merkezinde yer alması nedeniyle olumsuz görüşlerin gündeme geldiğinin farkındayız. Ancak devletin milyonlarca lira harcayarak Giresun ekonomisine katkı sunmak için yaptığı bu devasa tesisi daha uygun bir yere daha uygun bir liman yapılana kadar mevcudun ilimiz yararına en iyi şekilde çalışması sağlanmalıdır" diye konuştu.

Giresun Limanı'ndaki silolara yer bulunmadan yıkıma başlandığına da dikkat çeken GESOB Başkanı Kara, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bugün limandaki silolardan 7 tanesi yıkıldı ve kalanlarda yıkılmaya devam ediyor. Silolar yıkılırken, mağduriyetlerde yaşandığı göz ardı edilmemelidir. Liman işletmesinin verdiği taahhütler yerine getirilemediği gibi, tırların faaliyetleri de kısıtlanmakta işçi tasarrufuna dönüşmektedir. Hatta kalan siloların da yıkılması halinde liman işletici firmanın burada kalmasının da bir anlamı olmayacaktır. Buradan gitmesi kaçınılmaz olacaktır. Oysaki buradaki silolar başka yere yapıldıkça, yıkılmaya başlanmalıydı. Silolar için 4 yer gösterildiği ve bu gösterilen yerlere de ilgili bakanlığın uygun görüş vermediğini biliyoruz. Yeni bir yer hala bulunamadıysa siloların yıkılması mağduriyetleri işveren, çalışanlar ve ilimiz ekonomisi açsından bir kayıp olduğunu da görmeliyiz. Ayrıca limana 10 bin tonluk bir gemi yanaştığında 400 tır boşaltma yapıyor. Aynı anda 3 gemi geldiğinde bu tır sayısı bin 200'e ulaşıyor bu sayıyı şehir trafiği kaldıracak durumda mıdır. Silolara henüz yer bulunamamışken, başka bir yere taşınması halinde trafik sorununun daha da artması anlamına gelmektedir. Bütün bunlar göz önünde bulundurularak bir çözüm ortaya koyulması gerekmektedir." - GİRESUN