Gıda Alerjileri İçin Yeni Etiket Kılavuzu - Son Dakika
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Gıda Alerjileri İçin Yeni Etiket Kılavuzu

07.07.2026 14:38
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BM Gıda Standartları Komisyonu, alerjen etiketlemeye yönelik yeni uluslararası kılavuzu kabul etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda Standartları Komisyonu'nun (Codex Alimentarius Komisyonu) ihtiyati alerjen etiketlemesinin kullanımına ilişkin yeni uluslararası kılavuzu kabul ettiği bildirildi.

Merkezi Roma'da bulunan BM Gıda ve Tarım Örgütünden (FAO) yapılan yazılı açıklamada, bugün Cenevre'de toplanan BM Gıda Standartları Komisyonu'nun, önleyici alerjen etiketlemesinin kullanımıyla ilgili yeni uluslararası kılavuzu kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada, gıda alerjilerinin, küresel nüfusun tahmini yüzde 4,3'ünü etkilediğine dikkati çekilerek, gıda alerjisi olan tüketiciler için ürünler üzerindeki "içerebilir" gibi ihtiyati ifadelerin, tüketicileri potansiyel bir alerjik kalıntı riskine karşı uyarmaya yardımcı olacağı kaydedildi.

Söz konusu kılavuzun, FAO ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından düzenlenen 7 ortak uzman istişaresiyle geliştirilen bilimsel tavsiyelere dayandığı aktarıldı.

Komisyonun kabul ettiği bu kılavuzun, dünya genelinde gıda alerjisi olan tüketiciler için "içerebilir" ifadelerini daha anlamlı, bilimsel temelli ve tutarlı hale getirme yolunda önemli bir adım olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gıda Alerjileri İçin Yeni Etiket Kılavuzu - Son Dakika

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