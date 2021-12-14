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Girişimci ve girişimci adayları Gaziantep'te buluşuyor - Son Dakika

Girişimci ve girişimci adayları Gaziantep'te buluşuyor

14.12.2021 10:22
Girişimci ve girişimci adayları Gaziantep'te buluşuyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Habitat ve GEN Türkiye koordinasyonunda Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Sanayi Odası ve Gaziantep Ticaret Borsası ev sahipliğinde Gaziantep'te gerçekleşecek "Geleceğin Gücü Girişimciler G3 Forum" için geri sayım başladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Habitat ve GEN Türkiye koordinasyonunda Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Sanayi Odası ve Gaziantep Ticaret Borsası ev sahipliğinde Gaziantep'te gerçekleşecek "Geleceğin Gücü Girişimciler G3 Forum" için geri sayım başladı.

Türkiye'nin girişimcilik alanındaki en büyük etkinliği olan "Geleceğin Gücü Girişimciler G3 Forum" bu yıl 23 Aralık'ta "Girişimciliğin Tam Zamanı" teması ile Gaziantep'te gerçekleştirilecek. Forum kapsamında geleneksel olarak düzenlenen interaktif yuvarlak masa toplantıları ile girişimci ve girişimci adayları iş dünyasının önde gelen isimleri ile buluşacak.

"Şehrimiz ve girişimcilerimiz için çok önemli bir fırsat"

Gaziantep'in girişimci ruhu, ticari zekası ve ekonomik başarılarıyla ön plana çıktığını ve dönüşen ticari hayata şehir olarak ayak uydurmaları gerektiğini belirten Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, "G3 Forum şehrimiz ve girişimcilerimiz için çok önemli bir fırsat. İş dünyasına getirdikleri yeniliklerle kendilerini ispatlayan çok değerli isimler, şehrimizde girişimci ve girişimci adaylarıyla bir araya gelecek. Yıllar boyu edindikleri çok kıymetli iş tecrübelerini, başarı dolu hikayelerini gençlerle paylaşarak girişimcilik yol haritası çıkartılmasına da yardımcı olacaklar. Ben inanıyorum ki bu Forum pek çok gencimizin, girişimcimizin yoluna ışık tutacak, belki de dünya markası olacak yeni girişimlere vesile olacak. İstisnasız her bir girişimcimizi, girişimci adaylarımızı 23 Aralık'ta düzenleyeceğimiz organizasyonda görmek istiyorum" dedi.

"Ülkemizi yarınlara taşıyacak girişimcilerimiz buradan çıkacak"

Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de girişimcilik denilince ilk akla gelen illerden olan Gaziantep'te böylesi bir organizasyonun gerçekleşmesinden büyük mutluluk duyduklarını vurgulayarak, "Girişimciliği ile örnek olmuş çok değerli isimleri, girişimci ve girişimci adaylarımızı, bu anlamda Türkiye'nin en büyük etkinliği olan G3 Forum'da buluşturacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Başvuruları başlayan ve fırsatlarla dolu bu önemli buluşmaya tüm girişimci adaylarımızın ve gençlerimizin katılmalarını bekliyoruz. Mücadele etmek aslında bu coğrafyanın hem kaderinde hem de genetiğinde vardır. Geçmişte atalarımız nasıl ki cephede mücadele vermişse bugün de onların izinde gelişen dünya koşullarında yenilikleri yakalamak üzere büyük bir çaba gösteriyoruz. Bu doğrultuda aydınlık yarınlarımızı inşa edecek gençlerimizi, kendilerini ifade etmelerine imkan sağlayacak, sektöründe lider olmuş mentorlerle bir araya gelerek yol haritalarını belirlemelerine katkıda bulunacak ve cesaretlendirecek olan bu özel buluşmada bir arada olmaya davet ediyorum. 81 ilden katılımcılarla geleceğin kaşifleri, yetenek ve becerileriyle ülkemizi yarınlara taşıyacak gençlerimiz buradan çıkacak" ifadelerini kullandı.

"Güçlü bir ekosistemin oyun kurucusu olmak istiyoruz"

Girişimci adayları için yeni başarı hikayelerinin oluşması için fırsat olacağını söyleyen Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, "Biz küresel ölçekteki girişimcilik gelişmelerini takip eden veya onların tüketicisi olan değil, dünyaya vizyoner bir kimlikle bakan ve büyük girişimlere ev sahipliği yapan güçlü bir ekosistemin oyun kurucusu olmak istiyoruz. Zira teknolojinin her gün geliştiği ve kademe atladığı küresel arenada var olmanın en etkin yolu girişimcilikten geçmekte. Bu bağlamda şehrimizde 'Girişimciliğin Tam Zamanı' mottosuyla düzenlenecek olan G3 Forum'un, girişimci ve girişimci adayları için yeni başarı hikayeleri yazmak adına önemli bir fırsat oluşturacağına inanıyorum. 23 Aralık Perşembe günü tüm girişimci ve girişimci adaylarımızı Türkiye'nin en büyük girişimcilik etkinliğinde buluşmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı ve GEN Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sabancı, GEN Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Aydın ile G3 Platform Başkanı ve GEN Türkiye Y.K Başkan Yardımcısı Gülden Yılmaz'ın açılış konuşmalarını gerçekleştireceği Forum, 23 Aralık Perşembe günü Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezinde düzenlenecek.

Geleceğin Gücü Girişimciler G3 Forum programı, tüm detaylar ve başvuru için: www.g3forumturkiye.com adlı web sitesi ziyaret edilebilir. - GAZİANTEP

Girişimci ve girişimci adayları Gaziantep'te buluşuyor

Girişimcilik, Gaziantep, Türkiye, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Girişimci ve girişimci adayları Gaziantep'te buluşuyor - Son Dakika Ekonomi


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