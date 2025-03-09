Girişimcilik İçin Faiz ve Maliyet Engelleri - Son Dakika
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Ekonomi

Girişimcilik İçin Faiz ve Maliyet Engelleri

Girişimcilik İçin Faiz ve Maliyet Engelleri

TESK Başkanı Palandöken, girişimciliğin önündeki en büyük engelin yüksek faiz ve maliyetler olduğunu vurguladı.

09.03.2025 10:42
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Girişimciliğin en güzel örneği, esnaf ve sanatkarın çırak, kalfa ve usta olduktan sonra ilk işletmesine sahip olma şansının önünün açılmasıdır. Bildiğiniz üzere, girişimciliğin önündeki en büyük engel yüksek faiz ve maliyetlerdir. Bu durum, kurulan işin maliyetlerini artırarak girişimciliğin önünde büyük bir engel oluşturmaktadır" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, girişimciliğin önündeki en büyük engelin yüksek faiz ve maliyetler olduğunu kaydetti. Palandöken, esnafın ve sanatkarların toplumun en duyarlı kesimlerinden biri olduğunu vurgulayarak girişimciler için finansmana erişimin kolaylaştırılmasının yeni işletmelerin kurulmasına ve ekonomik büyümeye olumlu katkı sağlayacağına değindi. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnaf ve sanatkarlar, toplumun en duyarlı kesimlerinden biridir. Bulunduğu alandaki gelişmeleri takip eder, girişimcilik hikayelerini başkalarına öğretir ve yeni girişimcilerin önünü açmak için destek olur. Bu yüzden girişimcilik, gerçekten ülkenin ekonomik temel taşlarından biridir. Uluslararası piyasada girişimciliğin önündeki engeller kaldırılmalı. Küçük sanayi sitelerindeki esnaf ve sanatkarların çalıştıkları alanlarda girişimcilik ile ilgili bilgi ve becerilerinin artırılması, aynı zamanda finansal destek sağlanması, istihdama olumlu katkılar sunacaktır. Bu nedenle, kredi faizlerinin düşürülmesi ve maliyet girdilerinin azaltılması, yeni teşviklerin sağlanması girişimcilik ruhunu güçlendirecektir. Böylece, ülkemizde hem istihdam sorunu çözülecek hem de nitelikli ara eleman yetiştirme konusunda yaşanan sıkıntılar giderilecektir. Aynı zamanda, müteşebbis iş insanlarının yetişmesi için büyümenin önündeki engeller kaldırılmalı ve çalışma hayatında önemli yerlere gelmeleri sağlanmalıdır" diye konuştu.

"Girişimciliğin önündeki en büyük engel yüksek faiz ve maliyetlerdir"

Son yıllarda artan girdi maliyetleri ve finansmana erişim sıkıntılarıyla birlikte girişimciliğin önünün tıkandığına dikkati çeken Palandöken, "Girişimciliğin en güzel örneği, esnaf ve sanatkarın çırak, kalfa ve usta olduktan sonra ilk işletmesine sahip olma şansının önünün açılmasıdır. Bildiğiniz üzere, girişimciliğin önündeki en büyük engel yüksek faiz ve maliyetlerdir. Bu durum, kurulan işin maliyetlerini artırarak girişimciliğin önünde büyük bir engel oluşturmaktadır. Bu nedenle, girişimciliğin önündeki engellerin kaldırılması gerekmektedir. Örneğin, esnaf ve sanatkarın rekabet gücünün artırılması büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda, esnaf ve sanatkarların girişimcilik konusunda önemli bir okul olduğunun unutulmaması gerekir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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