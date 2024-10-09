Global Marketing Summit 2024 İstanbul\'da!

Ekonomi

Dünyanın en önemli pazarlama guruları, iş dünyasının en etkin düşünce liderleri 23-24 Ekim'de bir araya geliyor. İstanbul'da gerçekleşecek dev zirvenin onur konuğu dünyanın en ünlü pazarlama gurusu, 'Modern Pazarlamanın Babası' olarak kabul edilen Dr. Philip Kotler olacak.

Pazarlama dünyasının yıldızlarını buluşturan Global Marketing Summit 2024, 23 - 24 Ekim tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşecek. Zirvenin bu seneki konusu "Sürdürülebilir Büyüme". Pazarlama dünyasının guruları, pazarlama liderleri, dünyaca ünlü yazarların anlatımı ile farklı bir içerik sektör katılımcılarını bekliyor.

Dr. Philip Kotler zirvenin 4'üncü kez onur konuşmacısı

Pazarlama sektörünün dünyadaki en etkili ismi olarak kabul edilen pazarlama gurusu 'Modern Pazarlamanın Babası' Philip Kotler, zirvede 4'üncü kez onur konuşmacısı olarak yer alacak. Kotler konuşmasında '50 yılın perspektifinde Pazarlamanın Geleceği ve bizleri neler bekliyor?' konusundaki öngörülerini katılımcılar ile paylaşacak.

Pazarlama dünyasının yıldızları İstanbul'a geliyor

Yapılan açıklamaya göre, Global Marketing Summit 2024'te, Küresel Düşünce Lideri, Yazar, Fütürist -konuşmacı - kariyeri süper iletkenlik laboratuvarında şekillenmiş Geniusworks Yöneticisi Peter Fisk, global basında tek küresel üreticilik ödülleri olan Epica Awards'ın Editoryal Direktörü Mark Tungate, FinchFactor Global Kurucusu Kerrie Finch, Hult International Business School & Ashridge Executive Education Pazarlama ve Liderlik Profesörü Dr. Alex Reeve, Diversity in Luxury CEO, Kariyer Koçu, Konuşmacı, Podcaster, Yazar Elizabeth Solaru, Warner Bros. Discovery CEE ve MENAT Bölgeleri için Yerel Markalar ve Franchise Yönetimi'nden Sorumlu Pazarlama Başkan Yardımcısı Grigory Lavrov, Wheeler Dealers Sunucusu, Gazeteci, Talk Show Sunucusu Mike Brewer, Wheeler Dealers Sunucusu, Takım Kültürü Uzmanı, F1 Yorumcusu, Gazeteci Marc Elvis Priestley Zirve için İstanbul'a geliyor.

150'nin üzerinde yıldız konuşmacı, masterclass ve workshoplar ile bu sene de farklı bir zirve pazarlama sektörünü bekliyor

Mandarin Oriental Bosphorus Istanbul'da düzenlenecek Global Marketing Summit 2024, güzel bir programla pazarlama ve iş dünyasını kucaklamaya hazır. Birbirinden farklı içerikler ve konuşmacı oturumları kapsamında gerçekleştirilecek zirvede liderlik, Dijital, Marka, Üreticilik ve Sürdürebilirlik kulvarları yer alacak. Zirve, 100'den fazla oturum ile birbirinden değerli 150'nin üzerinde konuşmacıyı ağırlayacak. Katılımcılar için gurularla masterclass ve workshop'lar da gerçekleşecek.

2024'ün teması: 'Sürdürülebilir Büyüme'

Tüm dünyadan yoğun ilgi gören zirve, 'Sürdürülebilir Büyüme' teması ile gerçekleşecek. 23 Ekim tarihinde ise yine aynı mekanda CEO'ların ve üst düzey pazarlama liderlerinin katılımı ile "CMO Circle Özel Öğle Yemeği" gerçekleşecek.

Global Marketing Summit 2024'ün diğer günlerinde ise (22-25 Ekim) oteldeki fiziki oturumlara kayıt yaptırmış olan katılımcılara özel online içerikler paylaşılacak. Bu özel içerikler ömür boyu ulaşabilme olanağı ile katılımcılar için güzel bir arşiv değeri taşıyacak.

Türkiye'den dünyaya açılan bir dünya markası

Türkiye'nin lider toplantı ve etkinlik şirketi KREA M.I.C.E. tarafından büyük bir titizlikle hazırlanan ve sunulan Global Marketing Summit, her yıl dünyanın en ünlü konuşmacılarını bir araya getirerek pazarlama dünyasının üst düzey katılımıyla büyük başarı elde ediyor. Sadece Türkiye değil, dünyanın dört bir yanından pazarlama profesyonelleri zirveyi büyük bir ilgi ile takip ediyor. Bu yönüyle zirve, Türkiye'den dünyaya açılan uluslararası bir platform ve dünya markası olma özelliği taşıyor.

"Pazarlama sektörü profesyonelleri ve liderleri için hayal edilenin ötesini kurgulamaya devam ediyoruz"

Zirve Başkanı, KREA M.I.C.E. Kurucusu ve CEO'su, KREA Digital Kurucu Ortağı Seda Mızraklı Ferik, 2024 zirvesinin teknolojinin de desteği ile hayal edilenin ötesinde unutulmayacak bir etkinlik olacağını söyledi. Zirveyle ilgili bilgi veren Ferik, "Global Marketing Summit 2023'te Philip Kotler'in altını uzun yıllardır çizdiği 'Pazarlamanın 4 P'si konseptini bu sene de muhteşem içerik, muhteşem mekan, muhteşem ağırlama ve muhteşem bir değer teklifi ile hayata geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

20 yılı aşan bir süredir dünyada toplantı endüstrisindeki trendleri takip eden değil, belirleyen bir marka olduklarının altını çizen Ferik, her sene gerçekleştirdikleri içerik ve konseptlerin özgün bir kimliğe sahip olabilmesi için büyük bir ekip ile aylar süren çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bu yılın teması olan 'Sürdürebilir Büyüme' odağında tüm içeriklerde yer verildiğine değinen Ferik, tüm markalar için büyümenin en gerekli unsurlardan biri olduğunu, inovasyon yapamayan, teknolojik dönüşümü hızlıca tamamlayamayan markaların rekabete karşı güç kaybedeceğini ve zaman içerisinde yok olacağını, Zirve'de ise konunun duayenlerinin katkıları ile "başarının formülüne" odaklandıklarını belirtti.

En çeşitli, en kapsayıcı en eşit zirve

Seda Mızraklı Ferik, 2024 zirvesinde yer alan kadın konuşmacıların, erkek konuşmacılara oranının yarı yarıya olması hedeflerine ulaştıklarını söyleyerek, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda da örnek etkinlik olma hedefine değindi. Ferik, "Gerek konuşmacı ve katılımcı profili açısından, gerekse karbon ayak izi düşüklüğümüz ile dünyanın en çeşitli, en kapsayıcı en eşit zirvelerinden biri olduğumuzu gururla paylaşıyoruz. Etkinliğimizin, içeriği ve tüm değerli unsurları ile dünyada ve Türkiye'de yapılan tüm diğer konferanslara da başarılı bir örnek olması için çalışıyoruz" dedi.

Dünyada karbon ayak izi en düşük zirveyi kurgulamaya devam ediyoruz

Seda Mızraklı Ferik, bugüne kadar gerçekleştirdikleri zirvelerin online bölümlerinde kullandıkları özel teknoloji ve 3D sanal gerçeklik sistemi ile 'fiziki' bir zirveye katılıyor hissi verdiklerini vurguladı ve kusursuz yayın kalitesi ile fark oluşturduklarının altını çizdi. Ferik, on binlerce kişinin katılımı ile gerçekleşen bir zirve olarak geçen yıl dünyadaki 'en düşük karbon ayak izi' konusunda tescillendiklerini, global M.I.C.E. sektörünün bu alanda öncü şirketi olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını ve bu yöndeki çalışmaları sürdüreceklerini belirtti.

"Bilgi paylaşılınca büyür"

Seda Mızraklı Ferik, Asya ve Avrupa'nın buluşma noktası olan İstanbul'da dünyada pazarlama sektörünün en önde gelen yıldızlarını ağırlamaktan büyük bir heyecan duyduğunu belirterek, "Bilgi paylaşınca büyür", umarım izleyenler Global Marketing Summit'de edindikleri bilgi ve tecrübeyi şirketlerindeki çalışma arkadaşları ile de paylaşır, bilgi ve tecrübe dalga dalga tüm dünyaya yayılır" diye konuştu.

Türkiye'de pazarlama sektöründe düzenlemiş en fazla konuşmacı ve en yüksek katılımda C level yönetici konuşmacıya sahip global etkinlik olan zirveyi geçtiğimiz yıl 143 ülkeden 60 bin katılımcı izlemişti. - İSTANBUL