GSO, Karbon Ayak İzi Doğrulamasını Tamamladı - Son Dakika
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Ekonomi

GSO, Karbon Ayak İzi Doğrulamasını Tamamladı

GSO, Karbon Ayak İzi Doğrulamasını Tamamladı

Gaziantep Sanayi Odası, karbon ayak izini hesaplayıp doğrulayan ilk oda oldu, sürdürülebilirlik hedefli projeler geliştirecek.

14.10.2024 15:22
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Gaziantep Sanayi Odası (GSO), kurumsal karbon ayak izini hesaplayan ve raporlayan ilk oda olmanın ardından, doğrulama sürecini de tamamlayan ilk oda oldu.

GSO, çevreye duyarlılık ve sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında önemli bir adım atarak ISO 14064-1 standardına uygun şekilde karbon ayak izi hesaplama ve raporlama süreçlerini başarıyla tamamladı. Yapılan çalışmaların ardından, uluslararası bağımsız denetim ve sertifikasyon kuruluşu TÜV-SÜD tarafından doğrulama işlemleri gerçekleştirildi.

Bu süreçle birlikte, sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik projeler geliştirme ve sürdürülebilir üretim uygulamalarını yaygınlaştırmak hedefleniyor. TÜV-SÜD tarafından yapılan doğrulama işlemi ile odanın karbon ayak izini hesaplama konusundaki şeffaflık ve doğruluk ilkelerine uygunluğunu ortaya koyan belgelendirme işlemi gerçekleştirilmiş oldu.

Karbon ayak izi hesaplaması; çevresel etkilerin daha iyi anlanması ve gelecek dönemlerde daha etkili önlemler alınması açısından kritik rol oynuyor. Bu adım Gaziantep'teki sanayi kuruluşları ve kurumlar arasında çevre bilincinin yaygınlaşmasına ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılmasına büyük katkı sunuyor.

Karbon yönetimi alanındaki bu adımların Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedeflerine ulaşmasına destek olacağını dile getiren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, "Sanayimizin çevremizle uyumu ve bunu sürdürülebilir bir şekilde ilerleterek gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak adına bu ölçümleri yaptırmak ve gerekli tedbirleri almak bizlerin en büyük görevidir. Bizler de bu noktada GSO olarak sanayicilerimizi bilinçlendirmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

GSO'nun yeşil dönüşüme uygunluk konusunda sunmuş olduğu eğitim ve hizmetlere değinen Adnan Ünverdi, "Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi'miz de (GSO-MEM), Yeşil Dönüşüm konusunda bölgemizdeki tek çözüm ortağı olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu noktada, 60'tan fazla firmanın karbon ayak izini hesaplayarak yol haritalarını belirledik ve bu firmalarımızın ilerleyen süreçte karşılaşabileceği ek vergi ve maliyetlere karşı daha avantajlı konuma gelmelerine yardımcı oluyor ve çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Avrupa Birliği (AB) Yeşil Mutabakatı kapsamında uygulanacak yaptırımlardan etkilenmemeleri için tüm firmalarımızı GSO-MEM'den bu konuda destek alarak sürdürülebilirlik çalışmalarına katılmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep Sanayi Odası, gaziantep, Ekonomi, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi GSO, Karbon Ayak İzi Doğrulamasını Tamamladı - Son Dakika

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