Gümüşhane'de Karabuğday Hasadı Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Gümüşhane'de Karabuğday Hasadı Başladı

Gümüşhane\'de Karabuğday Hasadı Başladı

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Öbektaş beldesinde karabuğday üreticileri hasat yapmaya başladı. Yaklaşık 3 bin dönümde karabuğday yetiştiren çiftçiler, biçerdöverlerle hasada devam ediyor. Karabuğdayın kolay yetişmesi ve talebin artmasıyla birlikte üretim miktarı da arttı.

17.08.2024 14:16
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Gümüşhane'de karabuğday üreticileri hasat yapıyor.

Kelkit ilçesine bağlı Öbektaş beldesine 6 yıl önce 5 dönüme deneme amaçlı ekilen karabuğday, geçen sürede kentin önemli tarım ürünlerinden biri haline geldi.

İl genelinde yaklaşık 3 bin dönümde karabuğday yetiştiren üreticiler, üç gündür biçerdöverlerle hasada devam ediyor.

Öbektaş beldesinde 20 yıldır çiftçilik yapan 46 yaşındaki İlbeyi Demir, arpa, buğday ve fasulyenin yanı sıra 3 yıldır da karabuğday yetiştirdiğini söyledi.

Karabuğday yetiştirmenin diğer ürünlere göre daha kolay olduğunu anlatan Demir, "200 dönüm buğday ekeceğimize 100 dönüm karabuğday ekelim daha iyi." dedi.

Beldede sözleşmeli olarak ektirdiği karabuğdayı çiftçiden alarak işleyen firmanın yetkilisi Tayyar Gürsoy da bu yıl 3 bin dönümü Gümüşhane'de olmak üzere çeşitli illerde 12 bin dönümde ekim yaptırdıklarını ifade etti.

Gürsoy, toplamda 1200 ton verim elde etmeyi beklediklerini anlatarak, "Gümüşhane'den karabuğday, Türkiye'nin her bölgesine gönderiliyor. Tüm illerde Gümüşhane karabuğdayı var. Şu anda Kıbrıs'ta satışı devam ediyor. Yakın bir zamanda ise Irak Erbil'e göndereceğiz. İthal ettiğimiz bir ürünü artık yurt dışına satar hale getirmek için gerçekleştirdiğimiz mücadelenin meyvelerini almaya başladık." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Gümüşhane'de Karabuğday Hasadı Başladı - Son Dakika

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