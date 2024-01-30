Gürcü karasularından Türk karasularına giren hamsi balıkçıların yüzünü güldürdü

Hopalı balıkçılar tonlarca hamsi ile limana döndü

ARTVİN - Bir süredir Gürcistan karasularında bulunan hamsi Türk karasularına girince Hopalı balıkçıların yüzü güldü. Tonlarca hamsi ile limana dönen balıkçılar, sezonun son büyük hamsi avını gerçekleştirdikleri için mutlu olduğunu söyledi.

Bereketli geçen hamsi avı sezonu sonuna doğru Batı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarından ilerleyerek Gürcistan'a geçen hamsi bugünlerde tekrar Türk karasularına dönüş yaptı. Avlanma gerçekleştiren teknecilerin bir kez daha bolluk yaşadı. Mesleğin zorluğu ile mücadele eden balıkçılar teknenin dolması ile bütün stresin ortadan kalktığını dile getirerek müşterilere taze hamsi satmanın memnuniyetini yaşadıklarını söylediler.

Son bir ay içinde birkaç kez hamsinin Gürcistan'dan geri döndüğünü ifade eden tekne Kaptanı Vedat Soylu "22 kişilik çalışma arkadaşımla hamsi sezonunun sonuna yaklaştık. Bu yıl hamsi sezonu bereketli geçti. Sezonun sonuna doğru hamside azalma vardı. Son bir haftadır ise Gürcistan'dan sularımıza geri döndü, yüzlerimizi güldürdü" ifadelerini kullandı.