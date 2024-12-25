Güven Endeksi Arttı

Ekonomi

Güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 2,4 arttı, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,2 arttı, inşaat sektöründe yüzde 1,9 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayı Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri'ni açıkladı. Buna göre, güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 2,4 arttı, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,2 arttı, inşaat sektöründe yüzde 1,9 arttı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Aralık ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 2,4 oranında artarak 113,6 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,2 oranında artarak 113,0 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 1,9 oranında artarak 89,4 değerini aldı. - İSTANBUL