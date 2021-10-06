İl Koordinasyon Toplantısı yapıldı

İl Koordinasyon Kurulu 2021 Yılı 3. Dönem Toplantısı'nda konuşan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, "Bu sene 200 proje ile başladık. Şu anda 264 projemiz var. Bu projelerin bedeli 7 milyar 376 milyondur" dedi.

İl Koordinasyon Kurulu 2021 Yılı 3. Dönem Toplantısı Valilik YİKOB Toplantı Salonu'nda yapıldı. Toplantıda konuşan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, "Bu toplantılarda yapılmış olan, koordinasyonu gerektiren birtakım çalışmalar tekrar değerlendirilecektir. Bu sene 200 proje ile başladık. Şu anda 264 projemiz var. Bu projelerin bedeli 7 milyar 376 milyondur. Toplantımızın hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Vali Yıldırım'ın konuşmasının ardından bölge müdürlükleri yatırımlar hakkında sunum yaptı. Ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajanları Müdürlüğünde görevli Uzman Yasemin Eryılmaz Türkiye'de Kentsel ve Kırsal Yerleşim Sistemleri Araştırması Projesi Trakya Uygulaması hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

Toplantı talep ve önerilerin ardından sona erdi. - TEKİRDAĞ