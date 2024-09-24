Hafız Mustafa 1864 Londra'da Açıldı

Ekonomi

Hafız Mustafa 1864, İngiltere'nin başkenti Londra'da mağaza ve üretim tesisi açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hafız Mustafa 1864, zengin Osmanlı mutfağının önemli parçası olan tatlı kültürünü, Dubai'den sonra İngiltere'nin başkenti Londra'ya da taşıdı. Londra'nın prestijli caddesi olan Knightsbridge'deki yeni şube düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılışa katılan yüzlerce davetli ve basın mensubuna, Hafız Mustafa 1864 lezzetleri eşliğinde çay ve kahve ikram edildi.

Açılış kurdelesini Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile Büyükelçi Osman Koray Ertaş, Birinci Sınıf Başkonsolos Büyükelçi Korkut Tufan, KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Çimen Keskin, Lord Syed Kamal, Hafız Mustafa 1864'ün Onursal Başkanı Avni Ongurlar, Yönetim Kurulu Başkanı Eren Ongurlar ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ongurlar beraber kesti.

Avrupa Türk Markalar Birliği Başkanı Vehbi Keleş, Lambeth Belediyesi Meclis üyesi Issa Issa, Kensigton ve Chelsea Belediye Meclis üyesi ve İşçi Partisi'nin Kensigton bölgesi lideri Kasım Ali, North Chingford Belediyesi Meclis Üyesi Şaziment Palta İmre ve Yunus Emre İngiltere Direktörü Mehmet Karakuş'un da aralarında bulunduğu, Türkiye ve İngiltere'den davetliler açılış törenine katıldı.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Türkiye'nin Birleşik Krallık Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, "Buradaki büyük Türk ailemiz yeni bir markamızla genişliyor. Ülkemizin en eski markalarından biri artık Londra'da. Yolunuz açık olsun." açıklamasında bulundu.

"Üretim ağımızı kurduk, fabrikamızı kurduk ve şubemizi açtık"

Hafız Mustafa 1864 Yönetim Kurulu Başkanı Eren Ongurlar da şubelerinin 160 kişilik oturma kapasitesine ve özel VIP odalarına sahip olduğunu belirterek, "Londra'nın kuzeyindeki Enfield bölgesinde 3 bin 500 metrekarelik üretim merkezinden temin edilen günlük taze ürünlerimiz bu nitelikli mecrada son derece nitelikli misafirlerle buluşuyor. Üretim ağımızı kurduk, fabrikamızı kurduk ve şubemizi açtık." ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki yıl Oxford Street'te bir şube açmayı hedeflediklerini aktaran Ongurlar, "2025 yılı sonuna kadar dünya çapında toplam 45 yeni mağaza açmayı planlıyoruz. Bunlardan 7-8 şube yine Londra'da olacak. Hafız Mustafa 1864 kendine özgü global büyüme modeli ile Londra'da yeni şubeler açmaya ve Avrupa'nın öncü markaları arasına yerleşmeye hazırlanıyor." açıklamasında bulundu.

Ongurlar, Londra şubesi ile yurt dışında büyüme hedeflerine dönük önemli bir adım attıklarını ifade ederek, "Dubai'den sonra Avrupa'da da var olabilmek çok değer verdiğimiz ve önemsediğimiz bir eşikti. Londra şubemiz, köklü geleneksel duruşumuzla dünyaya açılma vizyonumuzun güçlü bir simgesi oldu. Geleneksel ve eşsiz lezzetlerimizi farklı kesimlere ulaştırmak, farklı damak zevklerinin tümüne hitap edebilmek önemli bir hedefimizdi. Çünkü Hafız Mustafa 1864 sadece ürün pazarlayan bir marka değildir, geleneksel tatlılarımızı dünyaya tanıtan lezzet elçisidir, kültür elçisidir." değerlendirmesinde bulundu.

Hafız Mustafa 1864'ün Onursal Başkanı Avni Ongurlar da bu mağaza ve fabrika için dört yıldır çalıştıklarını belirtti.

Ongurlar, "Başarılı olacağımıza, Londra'yı ve İngiltere'yi tatlılarımızla tatlandıracağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Lordlar Kamarası üyesi Lord Syed Kamall ise Hafız Mustafa 1864'ün Londra'ya gelişinden memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Kamall, "Eşim ve ben Türkiye'de tatillerimizde bu tatlıları deneyimledik ve bayıldık. Londra'da da bu lezzetlere ulaşabileceğimiz için çok mutluyuz. Bu markanın Londra'da olmasından dolayı çok mutluyum." ifadesini kullandı.