Hakkari'de yağ ve un denetimi - Son Dakika

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, son günlerde fiyatı artan sıvı yağ ve un ile ilgili denetim gerçekleştirdi.

Zabıta Müdürü Adil Demir, Ticaret İl Müdürü Salih Çiftçi ve beraberindeki ekipler, kentin birçok yerinde sıvı yağ, un, etiket, raf ve kasa arasındaki farklılığı denetledi. Ekipler, marketlerde rafları dolaşıp etiketleri inceleyerek fahiş fiyat artışı, gramaj eksikliği, etiket denetimi ve market depolarını kontrol etti. Ekipler, reyon fiyatı ile kasa fiyatı kontrolleri yaparak güncel fiyatları kayıt altına aldı. Bazı iş yerlerinde ise raflarda etiket olmaması üzerine 5 ayrı iş yerine ceza kesildi.

Denetim ekipleri, marketlerde gerçekleştirilen denetimlerle vatandaşların mağduriyetinin de önüne geçildiği belirttiler. Ekipler, "Marketlerin vatandaşlara ürünlerini fahiş fiyattan satarak haksız kazanç elde etmemesi için ürünün yer aldığı reyonda fiyat etiketinin olup olmadığını denetliyoruz. Daha önce yapılan denetimlerde tutulan kayıtlar ile fiyatlar karşılaştırılarak fahiş fiyat artışı tespit edilen işletmelere ceza kesiliyor. Haksız ve fahiş fiyat uygulamasının önüne geçmeye çalışıyoruz. Özellikle son günlerde kamuoyunda büyük tepkilere neden olan fahiş fiyat uygulamaları nedeniyle denetimlerimizi sıklaştırarak olası fiyat artışlarının önüne geçmeye çalışıyoruz. Yaptığımız denetimlerde ortaya çıkan bir fahiş fiyat uygulaması var ise gerekli tutanakları tutarak, Ticaret İl Müdürlüğü olarak da gereği yapılıyor. Vatandaşlarımızın da bu tür şikayetleri olduğu takdirde Zabıta Müdürlüğü ile Ticaret İl Müdürlüğüne başvurabilir" dedi. - HAKKARİ