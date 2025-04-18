Hamsi İhracatından 9.1 Milyon Dolar Gelir - Son Dakika
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Ekonomi

Hamsi İhracatından 9.1 Milyon Dolar Gelir

Hamsi İhracatından 9.1 Milyon Dolar Gelir

Türkiye, balık avı sezonunda 20 ülkeye 9.1 milyon dolar hamsi ihracatı gerçekleştirdi.

18.04.2025 09:42
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Türkiye'den balık avı sezonunda 20 ülkeye yapılan hamsi ihracatından toplam 9 milyon 171 bin 538 dolar döviz girdisi sağlandı. En fazla hamsi ihracatı Belçika'ya, en az hamsi ihracatı ise Irak'a yapıldı.

Türkiye genelinde 1 Eylül 2024-15 Nisan 2025 tarihleri arasını kapsayan balık avı sezonunda 20 ülkeye yapılan hamsi ihracatından toplam 9 milyon 171 bin 538 dolar döviz girdisi elde edildi. Hamsi ihracatında 2 milyon 783 bin 30 dolar ile Belçika ilk sırayı alırken, bu ülkeyi 2 milyon 615 bin 636 dolar ile Fransa, 1 milyon 139 bin 164 dolar ile Almanya izledi. Ülkemizden 20 ülkeye yapılan hamsi ihracatında toplam 2 milyon 606 bin 160 kilogram karşılığı 9 milyon 171 bin 518 dolar girdisi sağlanırken, en fazla ihracat 6 milyon 647 bin 968 dolar ile Samsun'dan yapılırken, en az ihracat ise 414 dolar ile Hatay ilinden gerçekleşti. 20 ülkeye yapılan ihracat rakamları şöyle:

"Belçika 2 milyon 783 bin 30 dolar, Fransa 2 milyon 615 bin 636 dolar, Almanya 1 milyon 139 bin 164 dolar, Ukrayna 1 milyon 45 bin 625 dolar, Birleşik Devletler 691 bin 906 dolar, Birleşik Krallık 302 bin 777 dolar, İspanya 192 bin 750 dolar, Hollanda 176 bin 335 dolar, KKTC 60 bin 325 dolar, Birleşik Arap Emirlikleri 34 bin 252 dolar, İsveç 29 bin 843 dolar, Kanada 26 bin 235 dolar, İsviçre 25 bin 839 dolar, Gürcistan 23 bin 393 dolar, Romanya 10 bin 451 dolar, Yunanistan 5 bin 469 dolar, Azerbaycan 5 bin 375 dolar, Dubai 2 bin 689 dolar, Suriye 414 dolar, Irak 30 dolar."

Hamsi ihracatı yapılan iller sıralamasına göre ise Samsun 6 milyon 647 bin 968 dolar, İstanbul 1 milyon 186 bin 520 dolar, Trabzon 476 bin 480 dolar, Balıkesir 282 bin 393 dolar, Bursa 217 bin 195 dolar, Adana 214 bin 221 dolar, Ordu 79 bin 843 dolar, İzmir 39 bin 188 dolar, Mersin 10 bin 389 dolar, Tekirdağ 10 bin 264 dolar, Çanakkale 3 bin 900 dolar, Edirne 2 bin 762 dolar, Hatay 414 dolar olmak üzere toplam 13 ilden hamsi ihracatı gerçekleştirildi. - TRABZON

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Hamsi İhracatından 9.1 Milyon Dolar Gelir - Son Dakika

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