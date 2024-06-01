Hasanağa\'da Enginar Hasadı Başladı

Ekonomi

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Hasanağa'da yetişen coğrafi tescilli enginarda hasatın sonuna gelindi. Kış şartlarından dolayı hasat erken başladı, rekolte yarı yarıya düştüğü için bir enginar 40 liradan satılıyor.

Hasanağa özgü toprak, su, iklim gibi unsurların yanı sıra geleneksel tarım yöntemi ile üretilen şifa deposu enginar, büyüklüğü ve lezzeti bakımından da diğer bölgelerin enginarlarından ayrışıyor. Hasanağa'da yaklaşık 150-200 dönüm alanda ekili enginarlar Türkiye'nin farklı bölgelerine satılıyor. Bir kök enginardan ortalama 6 adet enginar alınırken, bu yıl 3 adete kadar düştü. Enginar tarladan hasat edildikten sonra en zorlu aşama olan soyma işlemi de gerçekleştirildikten sonra vakumlanarak satışı yapılıyor. Bu yıl kış ayının tam yaşanmamasından kaynaklı enginar hasadı erken başladı ve hasatta sona doğru gelindi.

Hasanağa Mahalle Muhtarı Rüstem Kartoğlu, "Hava şartlarından dolayı enginar hasadımız erken başladı. Sonra havalar soğudu ama enginar büyümesi yavaşladı. Bu da rekoltenin düşmesine sebep oldu. Enginar fiyatları ilk çıktığında 50 liradan satıldı ama şu an 35-40 lira arasında satılıyor. Geçen yıl 20 liraya satılan enginarlar 50 lirayı gördü. Fiyatlar bizim için normal. Bizi ancak kurtardı. 40 liradan bile kazancımız az oluyor. Bizim enginarımız İstanbul'da bile Hasanağa olarak satılır. Bu tarlalar eskiden enginar doluydu ama artık çalışacak genç olmadığı için üretim azaldı. Bizim bunu arttırmamız lazım" diye konuştu.

Enginar üreticisi Ömer Çinkaya normal şartlarda enginarın 6 adet verdiğini, bu sene kökten 3 adet aldıklarını belirterek, "Bu yıl yarı yarıya rekolte düştü. Bir kökün maliyeti bize 40 lirayı buldu. Yüksek adet veren enginarlarda bir kökten 20'den fazla alınabiliyor. Rekolte düşünce fiyatlara yansıdı. Bu tarlada geçen sene, 260 bin liralık enginar sattım. Bu sene 110 bin lirada kaldım. Türkiye'nin birçok yerinden hatta başka ülkelerden bile enginar almaya gelenler var" dedi.

Enginarın karaciğer dostu olduğunu sözlerine ekleyen Çinkaya, "Karaciğer yağlanması, cilt hastalıklarına iyi geldiğini biliyoruz. Ben bu işin doktoru değilim. Duyduklarımı anlatıyorum. Bunun çayı çok güzel yapılıyor. Bu çay da çok faydalıymış. 2 yıl önce bizim enginarımız coğrafi tescil aldı. Bu tescilden sonra satışlarımı iyi yönde etkilendi. Nilüfer Belediyesi festival yaptı. Bu festival için 4-5 bin kişi buraya geldi ve enginar aldı" ifadelerini kullandı.

Günde 2 bin- 2 bin 500 enginar soyduğunu belirten Hasan Cevali, Hasanağa enginarının diğer türlere göre daha kolay soyulduğunun altını çizdi. - BURSA