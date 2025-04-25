Hatay'da Depremzede Çiftçilere Destek - Son Dakika
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Ekonomi

Hatay'da Depremzede Çiftçilere Destek

Hatay\'da Depremzede Çiftçilere Destek

Hatay'daki 5 bin 662 depremzede çiftçiye 35 milyon TL değerinde tohum ve ekipman desteği sağlanacak.

25.04.2025 09:31
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Hatay'da asrın felaketinden etkilenen 5 bin 662 depremzede çiftçiye 35 milyon 870 bin TL değerinde tohum dağıtımı ve ekipman desteği sağlanacak. Çiftçilere yapılacak olan destek Kırıkhan ilçesinde başladı.

Asrın felaketinin yıkıma uğrattığı Hatay'da çiftçilerin yeniden ayağa kalkması için başlatılan devlet destekleri sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığın; 'Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi' projesiyle afetzede çiftçilere destek vermeye devam ediyor. TAKE projesinin destekleriyle Amik Ovası'da 5 bin 662 afetzede çiftçiye; 153 bin kilogram pamuk, 100 bin kilogram soya ve 400 torba ayçiçeği tohumu dağıtıldı. Ayrıca çiftçilere, 62 zeytin hasat makinesi verildi. TAKE projesi çerçevesinde 5 bin 662 çiftçi, toplam 35 milyon 870 bin TL değerinde destekten faydalanacak. Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen'in katılımıyla Kırıkhan ilçesinde gerçekleştirilen tohum desteğinin bölge çiftçisine bir nebze de nefes olması bekleniyor.

"Biz ata tohumumuzu muhafaza edeceğiz, geliştireceğiz ve topraklarımızla buluşturup en fazla üretimi almak için çalışacağız"

Bölge çiftçisine verilen desteklere değinen ve ata tohumunun önemini vurgulayan Hatay Valisi Masatlı, "Kadim şehrimiz Hatay'ımız; insanıyla, iklimiyle, kültürüyle ve doğasıyla Türkiye'nin eşsiz coğrafyalarından biridir. Hatay'da hayvan varlığı ve tarımsal üretim olarak önemli zararla karşı karşıya kaldık. Bununla ilgili de defalarca Kırıkhan ve diğer ilçelerde çok fazla hayvanla, makineyle ve tohumlarla çiftçilerimizi destekledik. Bugün de kıymeti çiftçilerimiz özellikle bölgemiz açısından önemli arz eden başta tohum ve makine olmak üzere dağıtım yapacağız. Tohum deyince bunun altına önemle çizmek isterim. Değerli çiftçilerimiz sizde de iyi bilirsiniz ki tohum ülkemiz açısından bir beka meselesidir. Biz ata tohumumuzu muhafaza edeceğiz, geliştireceğiz ve topraklarımızla buluşturup en fazla üretimi almak için çalışacağız. Bugün dağıtacağımız başta tohumlar olmak üzere; ayçiçek tohumu, soya tohumu, pamuk tohumu ve zeytin hasat makinesinin toplam bütçesi 35 milyondan fazladır. Bunlardan da 5 bin 662 çiftçimiz yararlanacak. Üreticilerimize bol bereketli ve bol kazançlı bir sezon diliyorum" dedi.

"Birinci ürün buğdaydan sonra ikinci ürün olarak ayçiçek ekeceğiz"

Projeye katılıp ayçiçek tohumu desteği alan çifçti Ahmet Muhacir, "Bugün çiftçilere tohum desteği için buradayız. Ayçiçek desteklenmesinde tohumları alıp ekeceğiz. Birinci ürün buğdaydan sonra ikinci ürün olarak ayçiçek ekeceğiz. Devletimiz her zaman çiftçinin yanında olduğunu gösteriyor. Devletimiz var olsun" şeklinde konuştu.

"Bu yıl kuraklıktan dolayı zarar gören buğdayların yerine suya az ihtiyacı olan soya çeşidi tohumlarını ekeceğiz"

Kuraklıktan dolayı zarar gören buğdayların yerine pamuk tohumu eken çiftçi Ertuğrul Şahbaz, "Amik Ovası'nda yaklaşık 40 yıldır çiftçilik yapıyorum. Kentte 2 yıldır deprem sonrası pamuk, soya ve ayçiçeği tohumları dağıtılıyor. Bizde bu yıl istediğimiz çeşitleri Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde alıp arazilerimize ekmek için destek aldık. Bütün yetkililere teşekkür ediyoruz. Sezon öncesi bu tohumları bize vermeleri iyi oldu. Birinci ürün olarak pamuk tohumlarını teslim aldık. Bu yıl kuraklıktan dolayı zarar gören buğdayların yerine suya az ihtiyacı olan soya çeşidi tohumlarını ekeceğiz. Soya ürünleri yetiştirerek zararlarımızı karşılamaya çalışacağız" ifadelerini kullandı. - HATAY

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Hatay'da Depremzede Çiftçilere Destek - Son Dakika

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