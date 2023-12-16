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Hatay'da Kadın Kooperatiflerinin Ürünleri İnternet Üzerinden Satılacak - Son Dakika
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Hatay'da Kadın Kooperatiflerinin Ürünleri İnternet Üzerinden Satılacak

Hatay Valiliği'nin çalışmalarıyla kurulan 'Hayat Hatay' platformuyla, Hatay'da faaliyet gösteren kadın kooperatiflerinin ürettiği ürünler Belen'de internet üzerinden satışa sunulacak. Ürünlerin toplanması, satılması ve değerlendirilmesi Belen Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne ait kapalı spor salonu kompleksinde yapılacak.

Hatay\'da Kadın Kooperatiflerinin Ürünleri İnternet Üzerinden Satılacak
16.12.2023 - 18:45,
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Hatay'da faaliyet gösteren kadın kooperatiflerinin ürettiği ürünler, Belen'de internet üzerinden satışa sunulacak.

Depremin vurduğu Hatay'da yaraların sarılması için çalışmalar aralıksız sürüyor. İl ekonomisinde ve yöresel ürünlerin sınırları aşması konusunda büyük öneme sahip kadın kooperatifleri de unutulmadı. Hatay Valiliği'nin çalışmalarıyla il genelinde faaliyet gösteren 15 ilçenin kadın kooperatifleri birleşti. İş birliğiyle kurulan "Hayat Hatay" platformuyla internet üzerinden tüm ilçelerin kadın kooperatiflerinin ürettiği ürünler satılacak. Belen Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne ait kapalı spor salonu kompleksinde yapılacak organize ile bütün ürünlerin toplanması, satılması ve değerlendirilmesi bu merkez aracılığı ile yapılacak.

Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz merkezi inceledi. Kaymakam Yılmaz, merkezin kadınlara hayırlı olmasını diledi. - HATAY

Kaynak: İHA
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Hatay Valiliği, Belen, Hatay, Spor, Son Dakika

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