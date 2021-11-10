Üye Girişi
Havalar soğudu meste talep arttı - Son Dakika

Havalar soğudu meste talep arttı

10.11.2021 13:14
Havalar soğudu meste talep arttı

Havalar soğudu meste talep arttı Havaların soğumaya başlamasıyla 'mest' isimli su geçirmez ayakkabılara olan talep arttı.

Havalar soğudu meste talep arttı

KONYA - Havaların soğumaya başlamasıyla 'mest' isimli su geçirmez ayakkabılara olan talep arttı. Üreticiler ise talepleri karşılamak için yoğun bir şekilde çalışıyor.

Mest ayakkabı, kış aylarında vatandaşlar tarafından tercih ediliyor. Abdest alırken ayakları yıkamak yerine üzerine yaş el ile bir kere mesh edilen, 'mest' isimli su geçirmez ayakkabılar, bilhassa kış aylarında büyük rağbet görüyor. Mest üreticileri pandemi döneminde zaman zaman üretimi yavaşlatırken, havaların soğuması ve normalleşmeyle birlikte siparişlerde artış yaşanıyor.

"Talepleri karşılamakta şuan zorlanıyoruz"

Gelen talepleri karşılamak için yoğun bir şekilde çalışan 25 yıllık mest üreticisi Halit Çelik, "Talep konusunda bir sıkıntı yok elhamdülillah. Talepleri karşılamakta şuan zorlanıyoruz Allah'a şükür. Tabii insanlar tanıdıkça, bildikçe bu ürünü kullandıkça, anlıyorlar giyiyorlar. Yeni nesilde de bu ürün talebi var Allah'a şükürler olsun. Herkes kullanıyor, insanlar hem abdest almanın kolaylığı hem de ayaklarının sağlığı için bu ürünü tercih ediyorlar. Doğal bir ürün, zaten ayağa hiçbir zararı yok. Kanserojen madde içermeyen tamamen el işçiliğinden üretilen doğal yöntemlerden yapılan bir ürün" dedi.

Sıkıntılı bir dönemi kısmen geride bıraktıklarını anlatan Çelik, "Pandemi döneminde mecburen kısıtlamalardan dolayı ara vermelerimiz meydana geldi. Tabii insanların sokağa çıkamamaları, alışveriş kültürünün değişmesi farklılaşması bazı aksaklıklar oluşturdu. Bu yıl Allah'a şükür hayat normale döndü, insanlar alışverişlerini rahatlıkla yapmaya başladı. Bizim üretim alanımızda da geçen yıl ile bu yıl arasında fark var" şeklinde konuştu.

"Ürünlerimiz yüzde 40 oranında yurt dışına satılan ürünler arasında"

Ürettikleri mestleri Türkiye'de bütün illere gönderdiklerinin altını çizen Çelik, "Müşterilerimizin siparişleri doğrultusunda 81 ilimize gönderiyoruz. Ürün dolaylı olarak yurt dışına satılan ürünler var, bunlar da İstanbul bağlantılı olarak satılıyor, ihracata gidiyor. Yaklaşık yüzde 40 veya 50 oranında yurt dışına gidiyor, kalanı ise Türkiye genelinde satışı gerçekleştiriliyor. Müşterilerimiz deri ürünleri tercih etmeli. Maalesef bu ürünlerin suni deri olanı yapılıyor. Tabii tüketici bunu anlamayabilir ama yıllardır alışveriş yaptığı yerlerden alabilir bu ürünleri. Bizim hemen hemen her şehirde bir satıcı bayimiz mevcut. Vatandaşlarımız buradan temin edebiliyor. Biz buradan toptan gönderiyoruz. Ürün kalite ve çeşitlerine göre, 30 liradan 40 liraya kadar perakende satışı yapılıyor. Bazı ürünlerde ise 50 liraya kadar çıkabiliyor. Tercih sebebi deriden dolayı fiyatlarda değişiklik olabilir sadece. Şuan üretim alanında 18 çeşit ürün var. Bunlar 3 farklı deriden iç astarları farklılık gösteren yani bunu açacak olursak içine elyaf kullandığımız var, daha kalın tüy kullandığımız var ve kürklü ürünler var, lastikli, fermuarlı ürünler bulunuyor" diye konuştu.

Eleman sorunu yaşadıklarını söyleyen mest üreticisi Halit Çelik son olarak, "Kalifiye eleman sorunu her meslekte olduğu gibi bizde de sorunlar yaşanıyor. İnsanlar biraz daha üretim yapılan yerlerden maalesef uzaklaşıyor. Daha çok kolay işleri tercih ediyorlar. Herkes de olan sorun bizde de mevcut. İsteriz ki, insanlar gelsinler bu işleri yapsınlar. Bizler bu işin sonu olmayalım, yeni yeni nesiller devam etsin, bu işi geliştirip yürütsünler inşallah" ifadelerini kullandı.

Mest nedir ve nasıl kullanılır

Mestlerin nasıl kullanılacağı hakkında dinimizislam.com sitesinde şu bilgiler veriliyor: "Mest, ayağın yıkaması farz olan yerini örten su geçirmez ayakkabı demektir. Abdest alırken ayakları yıkamak yerine, hiç özür ve zaruret olmasa bile, yaş el ile bir kere mest üzerine mesh edilmesi, erkek için de, kadın için de caizdir. Ayağın üç parmağı sığacak kadar yırtığı bulunan bir mest üzerine mesh etmek caiz değildir. Mest üzerine mesh müddeti mukim olan için 24 saattir. Misafir için ise üç gün üç gece, yani 72 saattir. Mestin bir saat yol yürüyünce, ayaktan çıkmayacak şekilde sağlam ve ayağa uygun olması lazımdır."

Havalar soğudu meste talep arttı
Havalar soğudu meste talep arttı
Havalar soğudu meste talep arttı
Havalar soğudu meste talep arttı
Havalar soğudu meste talep arttı
Havalar soğudu meste talep arttı
Havalar soğudu meste talep arttı
Havalar soğudu meste talep arttı

Halit Çelik, Pandemi, Abdest, Mevla, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Havalar soğudu meste talep arttı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Melisa Şenolsun, tamirci tezgahının üzerinde poz verdi 13:45 Melisa Şenolsun, tamirci tezgahının üzerinde poz verdi HDP'lilerin açtığı pankarta AK Partili vekilden sert tepki: İçinizdeki tecavüzcüden kurtulun 13:32 HDP'lilerin açtığı pankarta AK Partili vekilden sert tepki: İçinizdeki tecavüzcüden kurtulun Bunalıma giren Mohamed Ihattaren, 19 yaşında futbolu bırakıyor 13:24 Bunalıma giren Mohamed Ihattaren, 19 yaşında futbolu bırakıyor
Eğitimi için geldiği İstanbul'da samuray kılıcıyla öldürüldü 12:39 Eğitimi için geldiği İstanbul'da samuray kılıcıyla öldürüldü Ticaret Bakanlığı'ndan 11:54 Ticaret Bakanlığı'ndan "efsane cuma" uyarısı: İndirim kampanyaları için dikkatli olun Ahmet Hamdi Çamlı: Bir köşesinde de mescit olsaydı 11:48 Ahmet Hamdi Çamlı: Bir köşesinde de mescit olsaydı
Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu 11:22 Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu 2022 asgari ücretle ilgili Hükümet, gelir vergisi alınmaması için çalışma başlattı 10:32 2022 asgari ücretle ilgili Hükümet, gelir vergisi alınmaması için çalışma başlattı

Son Dakika Haberleri
13:45 Melisa Şenolsun, tamirci tezgahının üzerinde poz verdi
13:31 HDP'lilerin açtığı pankarta AK Partili vekilden sert tepki: İçinizdeki tecavüzcüden kurtulun
13:27 Altın fiyatlarındaki rekor yükseliş! Gözler ABD enflasyon verilerinde
13:23 Bunalıma giren Mohamed Ihattaren, 19 yaşında futbolu bırakıyor
13:13 Fenerbahçe'nin maçları Güney Kore'de canlı olarak yayınlanacak
12:51 Kadınların saç başa kavgası kameralara yansıdı
12:38 Eğitimi için geldiği İstanbul'da samuray kılıcıyla öldürüldü
11:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır
11:48 Ahmet Hamdi Çamlı: Bir köşesinde de mescit olsaydı
11:48 Fenerbahçe, Başkan Ali Koç ile beraber 10 Kasım Vapuru'yla Dolmabahçe'ye gitti
Bakan Koca'dan başhekimlere nöbet mektubu! Bakan Koca'dan başhekimlere nöbet mektubu!         
13:50
Genç kızı sokakta samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı! Duvarlardaki yazılar tüyler ürpertti Genç kızı sokakta samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı! Duvarlardaki yazılar tüyler ürpertti         
13:40
Altın fiyatlarındaki rekor yükseliş! Gözler ABD enflasyon verilerinde Altın fiyatlarındaki rekor yükseliş! Gözler ABD enflasyon verilerinde         
13:28
Kadınların saç başa kavgası kameralara yansıdı Kadınların saç başa kavgası kameralara yansıdı         
12:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır         
11:59
Berdan Mardini'nin sevgilisi Morane Taraku, 200 bin TL'lik ATV'siyle görüntülendi Berdan Mardini'nin sevgilisi Morane Taraku, 200 bin TL'lik ATV'siyle görüntülendi         
11:54
Son Dakika! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş yaşamını yitirdi Son Dakika! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş yaşamını yitirdi         
11:43
Mesut ve Pelkas Fenerbahçe'den gitmek istiyor Mesut ve Pelkas Fenerbahçe'den gitmek istiyor         
11:14
Buse Varol, uzun bir aradan sonra Camdaki Kız dizisiyle ekranlara dönüyor Buse Varol, uzun bir aradan sonra Camdaki Kız dizisiyle ekranlara dönüyor         
09:49
Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov: Orduyu TSK modeline uygun olarak yeniden yapılandırıyoruz Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov: Orduyu TSK modeline uygun olarak yeniden yapılandırıyoruz         
09:45
Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak         
08:23
Hollandalı gazeteciden canlı yayında Miçotakis'i çıldırtan soru! Sesini yükseltip Türkiye'yi suçladı Hollandalı gazeteciden canlı yayında Miçotakis'i çıldırtan soru! Sesini yükseltip Türkiye'yi suçladı         
07:27
İcardi çifti, Messi ve Ronaldo, müstehcen içerikli sitelerde bir numaraya yerleşti İcardi çifti, Messi ve Ronaldo, müstehcen içerikli sitelerde bir numaraya yerleşti         
20:00
Mesut Özil bombayı patlatabilir! Resmi teklif için İstanbul'a geldiler Mesut Özil bombayı patlatabilir! Resmi teklif için İstanbul'a geldiler         
18:25
Eda Ece, sosyal medya hesabından Eda Ece, sosyal medya hesabından "Kocam ve sevgilisi" notuyla fotoğraf paylaştı         
16:10
Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur         
16:07
Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi         
13:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2021 13:54:18. #1.12#
SON DAKİKA: Havalar soğudu meste talep arttı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement