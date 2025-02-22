HAVELSAN'dan Yeni İHA: BULUT

Ekonomi

HAVELSAN tarafından geliştirilen yeni insansız hava aracı (İHA) sahip olduğu yeteneklerle sivil ve askeri alanlarda Türkiye'nin gücüne güç katacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2019'da robotik otonom sistemler alanına giriş yapan ve bu kapsamda oluşturduğu platform ekosistemiyle insansız hava, kara ve deniz araçları üreten HAVELSAN, yeni bir İHA'sını daha güvenlik güçlerinin kullanımına sundu.

Şirket, diğer İHA'sı "BAHA"dan sonra Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) liderliğinde ve belirlediği ihtiyaçlar doğrultusunda keşif ve gözetleme yapan BULUT'u geliştirdi.

Bir süredir HAVELSAN Robotik Otonom Sistemler Merkezi'nde geliştirme faaliyetleri sürdürülen İHA, kullanıcı ve SSB temsilcilerinden oluşan kabul heyeti tarafından tabi tutulan testleri ve gereksinimleri başarıyla geçerek, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğünün envanterine alındı.

Kesintisiz 6 saat havada kalıyor

BULUT, içten yanmalı motoru sayesinde kesintisiz şekilde 6 saat havada kalıp, GNSS'den bağımsız olarak keşif ve gözetleme yapabiliyor.

Düşük yağmur ve kar yağışı koşullarında görev yapabilme yeteneği olan İHA, sahip olduğu sensör ve yazılım sayesinde her türlü operasyon koşullarında görev üstlenebiliyor.

BULUT, güvenlik güçlerince aktif olarak operasyon bölgelerinde kullanılıyor, aracın 5 kilogram faydalı yük kapasitesi bulunuyor, 80 kilometre mesafeye kadar veri paylaşabiliyor.

Dikey iniş kalkışı, elektrikli motor sistemiyle yapan BULUT, keşif ve gözetleme görevini içten yanmalı benzinli motorla gerçekleştiriyor.

Birçok alanda kullanılabilecek

İHA'nın, hareketli nesne algılama ve kaçınma, çarpışma önleme, "anti jamming" gibi operasyonel özellikleri bulunuyor.

BULUT, sınır ve sahil devriyesi, kaçakçılık ve terörle mücadele, emniyet ve güvenlik, narkotik tespiti, termal ölçümleme, orman yangınlarına müdahale, afet sonrası arama kurtarma, çevre kirliliği tespiti, tarım faaliyetleri, petrol ve doğal gaz boru hattı güvenliği, enerji hatları kontrolü, arama kurtarma operasyonları gibi pek çok farklı alanda kullanılabilecek.

Tam otonom uçuş yapabilen ve pistten bağımsız kalkış-iniş yapabilen İHA, çeşitli entegre kamera sistemleri ile yer kontrol istasyonundan başka bir yer kontrol istasyonuna görevi devretme imkanı sağlayan "handover" özelliğiyle güvenlik güçlerinin önemli ihtiyacını karşılıyor.

Sahada operasyonel üstünlük sağlıyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, SSB'nin beklentilerine uygun, sahada operasyonel üstünlük sağlayan sistem geliştirdiklerini belirtti.

SSB'nin ve güvenlik güçlerinin BULUT'un gelişiminde çok katkısı olduğunu kaydeden Nacar, "BULUT'un kısa sürede envantere giren ve bugün sahada bilfiil kullanılan bir ürün olmasının en önemli nedeni, bu beklentilere ekibimiz tarafından çok hızlı karşılık verilmesiydi." değerlendirmesinde bulundu.

HAVELSAN Simülasyon, Otonom ve Platform Yönetimi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Muhittin Solmaz da BAHA'da elde ettikleri deneyimin sonucunda BULUT'u geliştirdiklerini ifade ederek, İHA'nın kendi alanında dinamikleri değiştiren oyuncu olacağına işaret etti.

HAVELSAN Ürün Geliştirme Direktörü Veysel Ataoğlu da BULUT'u operasyon bölgelerindeki kullanım geri bildirimleriyle iyileştirmeyi sürdürdüklerini belirterek, aracın farklı versiyonları üzerinde çalıştıklarını bildirdi.