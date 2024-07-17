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Hayvansal ve tarımsal üretimde yeni destek modeli yakında Resmi Gazete'de yayımlanacak

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üretimde yeni destek modellerine ilişkin, "Bitkisel ve hayvansal üretimde ihraç edebilir ürünler üretebilmeyi sağlamak olacak. İnşallah bu modelimiz resmi gazetede birkaç gün içerisinde yayımlanmış olacak" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'da Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti. Bakan Yumaklı, ziyaret kapsamında merkez hakkında bilgi aldı.

Merkezin içerisinde inşa edilen 200 sığır kapasiteli sağmal ahır inşaatını da yerinde inceleyen Bakan Yumaklı; hayvansal ve tarımsal üretimde gerçekleştirilmesi planlanan yeni destek modellerini açıkladı.

Yumaklı, yaptığı konuşmada, Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi'nin Türkiye'nin hayvansal üretimini daha da ileriye taşıyacak; büyükbaş, küçükbaş, kanatlı ve diğer bazı hayvanlarla ilgili projeler yürüttüğünü söyledi.

Kısa bir süre önce 2024-2028 yıllarını kapsayan Hayvancılık Yol Haritası'nı da açıkladıklarını hatırlatan Bakan Yumaklı, suni tohumlama, yerli sperma üretimi, soy kütüğü, ari işletme gibi verimliliği artırıcı destekleri çoğaltma kararlılıklarının artırıldığını ifade etti.

"Hayvancılık işletmelerinin güçlü bir üretim modeliyle çalışması"

Gen kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi, halk elinde ıslah çalışmaları, kaliteli yerli sperma üretimi gibi AR-GE faaliyetlerinin altını çizen Bakan Yumaklı, "İçinde bulunduğumuz bu merkez, tüm bunlar için son derece önemli bir işlev görmekte. Hayvancılık yol haritamızın diğer önemli ayağı da özellikle hayvancılık işletmelerinin dirençli, güçlü ve sürdürülebilir bir üretim modeliyle çalışabiliyor olması" ifadesini kullandı.

"Performansa dayalı destekleme modeli oluşturuldu"

Hayata geçirilen tarımsal ve hayvansal üretim planlamasını işaret eden Bakan Yumaklı, "Yeni modelimizde destekleme tutarları, katsayılar üzerinden belirlendi ve performansa dayalı bir destekleme sistemi oluşturuldu. Destek konusu her üretim için değil, performansa dayalı bir üretim için gerçekleşmiş olacak. Bununla birlikte yeni destekleme programımızı temel hayvancılık ve ürün geliştirme destekleri olarak iki ana başlıkta toplamıştık. Temel hayvancılık desteği büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, arıcılık ve ipek böceği faaliyetlerini desteklenmesinden oluşacak" şeklinde konuştu.

"İlave destekler verilecek"

Temel destek tutarlarının da belirlendiğini aktaran Bakan Yumaklı, "Aile işletmeleri, genç girişimciler, kadın girişimciler, birinci derecede tarımsal örgüt üyeleri planlama bölgelerinde bu işleri yapanlarda temel desteklerin üzerine ilaveten bu destekleri almış, kazanmış olacaklar. Ayrıca suni tohumlama, soy kütüğü, yerli ari işletmecilik gibi konularda da bütün bunların üzerine ilave destekler de verilmiş olacak" diye konuştu.

Ürün geliştirme destekleri

Ürün geliştirme desteklerindeki ana başlıkları da sıralayan Bakan Yumaklı, "Çiğ süt ve besili erkek sığır üretim desteklerini kapsıyor olacak. Yine bu başlıkta da aile işletmeleri, genç girişimciler, kadın girişimciler, ilave desteklere sahip olmuş olacaklar. Yeni destekleme modelimizin ilk kez verildiğini özellikle kadınlar ve gençler için ifade etmek istiyorum. İlave desteklerin onları üretime teşvik ederken aynı zamanda verimliliği arttırıcı kriterleri sağlayan üreticilerimizin de bu desteklerden daha fazla faydalanacağının altını çizmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Hayvansal ve tarımsal üretimde yeni destek modeli yakında Resmi Gazete'de yayımlanacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bitkisel üretimde, hayvansal üretimde, su ürünlerinde verimli ve kaliteli üretimi ve ülkemizin ihtiyacının yanı sıra ihraç edebilir ürünler üretebilmeyi sağlamak olacak. İnşallah bu modelimiz resmi gazetede birkaç gün içerisinde yayınlanmış olacak. Dünyanın, ülkemizin değişen ve gelişen şartları var. Bunları hepimiz çok yakından takip ediyoruz. Dolayısıyla planlı üretimi destekleyecek bu modelimiz."