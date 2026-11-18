Hazine ve Maliye Bakanlığı, avro cinsinden 8 yıl vadeli bir ESG tahvili (yeşil) ihracı için 4 finans kuruluşunu yetkilendirdi.

Bakanlığın internet sitesinde, konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığının, 2026 yılı dış finansman programı çerçevesinde, avro cinsinden 8 yıl vadeli bir ESG tahvili ihracı gerçekleştirmek üzere, Bank of America, BBVA, Deutsche Bank ve JP Morgan'a yetki verdiği bildirildi.