Hazine, 2026 programında 8 yıl vadeli yeşil tahvil için 4 bankaya yetki verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2026 dış finansman programı kapsamında avro cinsinden 8 yıl vadeli ESG (yeşil) tahvil ihracı için 4 finans kuruluşuna yetki verdi. Bakanlık, Bank of America, BBVA, Deutsche Bank ve JP Morgan'a verilen yetkiyi internet sitesinden duyurdu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, avro cinsinden 8 yıl vadeli bir ESG tahvili (yeşil) ihracı için 4 finans kuruluşunu yetkilendirdi.
Bakanlığın internet sitesinde, konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığının, 2026 yılı dış finansman programı çerçevesinde, avro cinsinden 8 yıl vadeli bir ESG tahvili ihracı gerçekleştirmek üzere, Bank of America, BBVA, Deutsche Bank ve JP Morgan'a yetki verdiği bildirildi.
Kaynak: AA
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