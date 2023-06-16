Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği yönetimiyle bir araya geldi - Son Dakika
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği yönetimiyle bir araya geldi

16.06.2023 18:55

TÜSİAD'ın ardından Türkiye Bankalar Birliği yönetimi ile bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, toplantı sonrası yaptığı açıklamada yeni dönem vurgusu yaptı. Bakan Şimşek, "Bu dönemde yeni program çalışmaları çerçevesinde finans sektörü, iş dünyası, sendikalar ve toplumun tüm kesimleriyle istişare edeceğiz. İnşallah ülkemizin yatırım, ihracat, üretim ve istihdam noktasında güçlü bir şekilde ve toplumda refah artışını sağlayacak bir modelle yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) toplantısının ardından Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yönetimiyle bir araya geldi. 2 buçuk saat süren toplantının ardından basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

"BU DÖNEMDE TÜM SEKTÖRLERLE İSTİŞARE EDECEĞİZ"

Bakan Şimşek, "Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar'ın ev sahipliğinde banka yöneticilerimizle bir araya geldik. Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu ile istişare ettik. Bu dönemde yeni program çalışmaları çerçevesinde finans sektörü, iş dünyası, sendikalar ve toplumun tüm kesimleriyle istişare edeceğiz. İnşallah ülkemizin yatırım, ihracat, üretim ve istihdam noktasında güçlü bir şekilde ve toplumda refah artışını sağlayacak bir modelle yolumuza devam edeceğiz. Bu istişare ettiğimiz bir toplantıydı. Türkiye ekonomisini ve bankacılık sektörünü konuştuk" ifadelerini kullandı.

"ÇOK YAPICI BİR TOPLANTI GERÇEKLEŞTİ"

TBB Başkanı Alpaslan Çakar, bir açıklama yaparak, "Bakanımız ilk görüşmelerinden bir tanesini finans sektörüyle, Türkiye Bankalar Birliği yönetimiyle yaptı. Düzenli periyotlarla hem bakanlarımızla hem de Merkez Bankası ve BDDK ile benzer toplantılar gerçekleştiriyoruz. Sektörümüzün sorunlarını, küresel ekonomideki gelişmeleri masaya yatırıyoruz. Burada kendi görüş ve fikirlerimizi sunuyoruz. Bugün de çok yapıcı ve samimi bir toplantı gerçekleşti. Bakanımız bize önemli bir vakit ayırdı. Sektörün tüm temsilcileri, bankaların genel müdürleri ve yöneticileriyle sektöre ilişkin değerlendirmeler yaptık. Hep birlikte dozu, sırası ve zamanlaması makul süreler içerisinde olmak üzere bazı aksiyonlar alacağız." ifadelerini kullandı.

"BU TOPLANTI İLK ADIMDI"

Çakar sözlerini şöyle sürdürdü: "Bakanımız kendi görüşlerini bizlere aktardı. Küresel ekonomi ve genel ekonomiye nasıl baktıklarını söylediler. Yeni yapacakları programa yönelik olarak görüşlerini ilettiler. Dolayısıyla sektörün bu konulardaki görüşlerini aldılar. Bankacılık sektörü dahil birçok sektör gündeme geldi. Bankacılık sektörü Türkiye'nin kalkınması için çok önemli. Bu nedenle makroekonomi politikasına destek vermek ve iş birliği içinde olmak çok önemli. Bu toplantı da bunun ilk adımıydı."

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği yönetimiyle bir araya geldi - Son Dakika


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